Frasnacht bringt sich an Stadtworkshop ein Rund 40 Bürger haben am Wochenende ihre Ideen für Arbon zusammen diskutiert. Dazu wurden Arbeitsgruppen gebildet. Diese wollen speziellen Themen im Laufe der nächsten Wochen detaillierter nachgehen.

Der Workshop fand bei Forster statt. PD

(red.) Rund vierzig Bürgerinnen und Bürger nahmen am vergangenen Samstag am Stadtworkshop Frasnacht teil. Stadtpräsident Dominik Diezi und Stadtrat Michael Hohermuth führten zusammen mit den Verantwortlichen des städtischen Bereichs Gesellschaft und der Stabsstelle Stadtentwicklung durch den Anlass. In Gruppen bearbeiteten die Anwesenden fünf Themenfelder. Die gewonnenen Erkenntnisse haben sie am Ende des über dreistündigen Workshops präsentiert.

Bei drei der fünf Themen formierten sich bereits Arbeitsgruppen, welche die vorgebrachten Ideen weiterentwickeln wollen.

Interessierte können weiter online mitwirken

Wer am Workshop nicht teilnehmen konnte oder wegen Corona nicht wollte, erhält nun im Rahmen eines Pilotprojektes die Möglichkeit, sich übers Internet einzubringen. Auf der Online-Plattform «meinThurgau» finden Interessierte die aufbereiteten Inhalte aus dem Workshop. Dazu können Kommentare verfasst werden und es besteht die Möglichkeit, sich Arbeitsgruppen anzuschliessen.

Den Arbeitsgruppen steht ein interner Bereich zur Verfügung, in dem sich die Ideen gemeinsam weiterentwickeln lassen. Die Verlinkungen zur Plattform sind unter www.arbon.ch/frasnacht2020 zu finden.

Die Stadt informiert im März

Die Inhalte, die am Workshop diskutiert wurden, sollen während eines halben Jahres weiterbearbeitet werden. Die Öffentlichkeit erfährt die Ergebnisse voraussichtlich am 15. März 2021. Im Rahmen derartiger Veranstaltungen soll sich die Bevölkerung gemäss der Stadt künftig vermehrt zu Entwicklungsthemen einbringen können.