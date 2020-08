Thurgauer Fitness-Center verärgert Kunden: Trotz Lockdown-Schliessung müssen die Nutzer fürs Abo zahlen

Andere Studios geben Zeitgutschrift



Die Fitnessanbieter auf dem Platz Kreuzlingen kommen ihren Mitgliedern ganz unterschiedlich weit entgegen, was die nicht genutzten Lockdown-Wochen betrifft. Die beiden grossen Ketten Bodystation und Activ Fitness zeigen sich äusserst grosszügig. Bei Bodystation haben alle Mitglieder eine E-Mail mit der Information erhalten, dass sie eine kostenlose Zeitgutschrift erhalten werden – obwohl das Center dies gemäss seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gar nicht müsste, wie es von den Verantwortlichen heisst. Weil der Group-Fitness-Bereich noch länger als der Geräte-Bereich von den Coronamassnahmen betroffen war, gibt es für die Mitglieder, die Gruppenkurse belegen, sogar noch einen Monat oben drauf. «Wir wollen zufriedene Kunden», betont man bei Bodystation.

Bei Activ Fitness wird ebenfalls automatisch die gesamte Lockdown-Zeit gutgeschrieben. Sprecherin Lilly Sulzbacher sagt: «Und dazu schenken wir unseren Kunden noch sieben zusätzliche Tage, für die Geduld und die Treue.» Angehörige von Risikogruppen erhielten sogar noch weitere 21 gratis Tage. «Die Kunden können ja nichts dafür, dass sie nicht ins Training kommen konnten.»

In einer etwas anderen finanziellen Situation wie die schweizweit aktiven Grossanbieter sind Familienunternehmen wie das Küpfer’s Gym. Chefin Vreni Küpfer erklärt, sie habe ihren Kunden drei Möglichkeiten zur Wahl angeboten. Wer will, kann sich mit dem Studio solidarisch zeigen und auf eine Forderung verzichten. Ein Kompromiss ist eine Zeitgutschrift von vier Wochen. Man könne aber auch auf den vertragsrechtlich zustehenden sieben Wochen Ausgleich bestehen. Vreni Küpfer betont: «Es ist erstaunlich und es freut uns sehr, dass sich ganz viele für die Solidaritätsvariante, die uns Arbeitsplätze sichert, entschieden haben. Ich verstehe aber selbstverständlich auch, wenn das jemand nicht möchte.»