Findungskommission sucht Kandidaten fürs Romanshorner Stadtpräsidium Ein überparteiliches Komitee möchte einen politischen Neustart. Die Initianten publizieren in den nächsten Tagen unter anderem ein Stelleninserat. David Grob

Vier der neun bisherigen Romanshorner Stadträte treten nicht mehr zur Wahl im Februar an. Es ist derzeit noch völlig unklar, ob die Parteien geeignete Kandidaten finden werden. Auf Initiative engagierter Bürger haben sich deshalb offizielle Vertreter der SP, SVP, CVP und der Grünen in einer Findungskommission zusammengefunden. Die Findungskommission schreibt in einem Pressecommuniqué:

«Romanshorn braucht einen Neustart»

Valable Kandidaten für die Wahl eines neuen Stadtpräsidenten würden deshalb gesucht.

«Personelle Rochaden in der Stadtverwaltung und die vier Rücktritte aus dem Stadtrat sind deutliche Zeichen für die aktuelle Schräglage der Stadtregierung», schreiben die Initianten in ihrer Medienmitteilung. Übergeordnetes Ziel sei es, für die Erneuerungswahlen im Februar eine Alternative für das Amt des Stadtpräsidenten ins Rennen zu schicken, damit Romanshorn eine echte Wahl habe. Die Rekrutierung potenzieller Kandidaten wird auf unterschiedlichen Kanälen lanciert. Unter anderem publizieren die Verantwortlichen in den nächsten Tagen ein Stelleninserat in den Zeitungen und online.