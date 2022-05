FINANZPOLITIK «Eine halbe Million Verlust»: Das Alterszentrum Park verzeichnet ein Minus, Thurplus steht finanziell solide da Finanzchef Reto Angehrn und Stadtpräsident Anders Stokholm präsentieren die Rechnung 2021 der Stadtverwaltung sowie des Alterszentrums Park und Thurplus. Während das Alterszentrum Park ein Minus hinnehmen muss, steht Thurplus finanziell gut da.

Reto Angehrn, Leiter des Finanzamts, und Stadtpräsident Anders Stokholm an der Pressekonferenz zur Rechnung 2021. Bild: Janine Bollhalder

Die Pandemie hat die Rechnung des Alterszentrums Park noch stärker beeinflusst als im Jahr 2020, heisst es im Bericht zur Rechnung. Die Zahlen unterstreichen das: Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Minus von einer halben Million Franken, bei einem Gesamtumsatz von 19,7 Millionen Franken. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von rund 201’000 Franken. Im vergangenen Jahr wurde ein Minus von 300’000 verbucht.

Der Eingang des Alterszentrums Park in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder (11.12.2020)

Die Rechnung ist in vier Teilrechnungen unterteilt. Über das Jahr hat sich die Belegung des Alters- und Pflegeheim Ergaten-Talbach von 79,5 Prozent auf rund 91 Prozent steigern können. Budgetiert waren allerdings 94 Prozent. Durch den grossen Leerstand sind über 30 Zimmer renoviert worden, jedoch konnte die Renovations- und Investitionsplanung wegen Corona nicht wie geplant umgesetzt werden. Durch einen Covid-Beitrag des Kantons in der Höhe von rund 402’000 Franken konnte der Gesamtverlust reduziert werden.

Die Parksiedlung Talacker erreichte den budgetierten Belegungswert von 98 Prozent ebenfalls nicht und schloss mit rund 94,5 Prozent ab. «Per Ende 2021 ist eine Drei-Zimmer-Wohnung nicht belegt», sagt Finanzchef Reto Angehrn. Es gibt Rückstellungen in der Höhe von 100’000 Franken für Bewohner-gerechte Umbauten wie etwa beim Mobiliar der Küchen. «Wir haben festgestellt, dass es diesbezüglich Nachholbedarf gibt», erklärt Angehrn. Ausserdem gibt es Rücklagen für die Revision der Liftanlagen.

Ebenfalls mit einer Belegung von 98 Prozent wurde beim Betreuten Wohnen budgetiert. Erzielt wurde eine Auslastung von 85 Prozent. Die fehlenden Einnahmen konnten zu einem gewissen Teil durch die entsprechend tieferen Personalkosten aufgefangen werden. Eine gute Belegung erzielte das Tageszentrum Talbach, das mit rund 77 Prozent die budgetierten 75 Prozent überschreitet.

Peter Wieland, Geschäftsleiter Thurplus, und Fabrizio Hugentobler, Departementsvorsteher Werke, Freizeitanlagen und Sport, auf dem Gelände von Thurplus. Bild: Andrea Stalder (17.05.2021)

Beinahe eine Punktlandung: Thurplus erzielt bei der Rechnung 2021 ein Gesamtergebnis von 5,8 Millionen Franken, bei einem Umsatz von 85 Millionen Franken. Budgetiert war ein Gewinn von 5,9 Millionen. Im vergangenen Jahr wurde ein Gewinn von 7,7 Millionen Franken erzielt.

Zum zweiten Mal in Folge ist die Kontoführung mit dem Rechnungslegungsmodell HRM 2 gemacht worden. In diesem Zusammenhang sind die Grundstücke aufgewertet sowie die Spezialfinanzierungen definiert und angewendet worden. Das Wasser gehört dazu und wird fortan nicht mehr in der Erfolgsrechnung, sondern der Bilanz verrechnet. Finanzchef Reto Angehrn erwähnt die Auswirkungen der Pandemie auf die Rechnung. Im Haushaltssegment ist der Stromabsatz angestiegen. Er geht davon aus, dass der Grund dafür Homeoffice ist. Gesunken sind die Kosten für Aus- und Weiterbildung des Personals, da Veranstaltungen ausfielen.

Die Investitionsrechnung weicht mit 3,6 Millionen Franken vom Budget ab. Viele geplante Projekte, wie etwa ein Batteriespeicher, konnten nicht realisiert werden. Insgesamt zeigen die Kennzahlen aber, dass die finanzielle Situation von Thurplus sehr solide ist.