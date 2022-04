Die Steuerkraft in der Stadt Arbon ist von 1887 Franken pro Einwohnerin und Einwohner auf 1852 Franken gesunken. Gegenüber dem Kanton Thurgau hat sich die Schere damit weiter geöffnet. Der kantonale Durchschnitt ist nämlich auf 2209 Franken gestiegen. In Arbon haben laut Stadtpräsident Dominik Diezi rund 50 Prozent der steuerpflichtigen Personen ein steuerbares Einkommen von weniger als 4000 Franken. 70 Prozent haben überhaupt kein steuerbares Vermögen. Arbon müsse deshalb weiter versuchen, für gute Steuerzahler attraktiv zu sein. Dass der Steuerfuss letztes Jahr um vier Prozent auf 72 Prozent gesenkt werden konnte, bezeichnet Diezi als «wichtigen und richtigen Schritt». Als wichtig erachtet er ausserdem, dass attraktive Wohngebiete und wertschöpfungsintensive neue Arbeitsplätze entstehen, wie im Saurer Werk Zwei, auf dem Areal Brunewies, wo die Stadt den Gestaltungsplan in Kraft gesetzt hat und auf dem durch die Stadt neu erworbenen Areal Rietli.