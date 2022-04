Finanzen Primarschule Romanshorn schreibt schwarze statt wie erwartet rote Zahlen Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Überschuss von rund 246’000 Franken ab und damit fast 600'000 Franken besser als budgetiert. Grund sind wider Erwarten hohe Steuereinnahmen, aber auch gut laufende Aktienmärkte.

Bei der Primarschule wird gebaut: Hier arbeitet eine Mittelstufenklasse an einem Lebensturm für Kleinlebewesen. Parallel dazu plant die Schulbehörde neue Schulhäuser und – gemeinsam mit Stadt und Sek – eine Mehrzweckhalle. Bild: PD

(red) Was haben Aktienmärkte mit dem Rechnungsabschluss einer Primarschule zu tun? Spekuliert die Schule mit Wertpapieren? Natürlich investiert die Primarschule Romanshorn allein in ihre Schulhäuser und Turnhallen; diese haben einen Wiederbeschaffungswert von rund 50 Millionen Franken und einen aktuellen Buchwert von 13 Millionen Franken. Jedoch ist die Schule der Pensionskasse Thurgau (PKTG) angeschlossen. Diese investiert 35 Prozent ihres Deckungskapitals in Aktien, wovon geschätzt 10 Millionen Franken Mitarbeitern und Pensionierten der Primarschule Romanshorn zuzuordnen sind.

Die PKTG weist aus historisch-politischen Gründen ein ungenügendes Deckungskapital aus und gemäss PK-Reglement sind die Arbeitgeber bei Unterdeckung verpflichtet, mit zusätzlichen Beiträgen mitzuhelfen, das Minus auszugleichen. Für 2021 waren solche Sanierungsbeiträge erwartet und mit 86’000 Franken budgetiert worden – aufgrund positiver Entwicklungen an den Aktienmärkten gegen Ende 2020 waren dann aber doch keine zu leisten.

Die Behörde machte sich für Wechsel der Pensionskasse stark

Die Einsparung gegenüber Budget bei den PK-Beiträgen scheine nicht viel, verglichen mit den Mehreinnahmen von 320’000 Franken bei der Grundstückgewinnsteuer und 165’000 Franken bei den Gemeindesteuern, heisst es in einer Mitteilung. «Aber immerhin: Während die Primarschulbehörde kaum etwas zu den Steuereinnahmen beitragen kann, darf sie sich einen Teil der Einsparungen bei der Pensionskasse anrechnen lassen; war sie es doch, die den Wechsel von der PK Romanshorn zur PKTG vorangetrieben hat.»

Davon profitiere ja mittlerweile auch die Stadt. Die PKTG weise zwar auch keinen überragenden Nettogewinn auf dem Anlagekapital aus, erziele aber im Vergleich mit der früheren städtischen Pensionskasse seit 2014 pro Jahr durchschnittlich 2 Prozent mehr Gewinn.

Es stehen grosse Investitionen an

Wegen stark steigender Schülerzahlen wird die Primarschulgemeinde bald zusätzlichen Schul- und Turnraum benötigen. Das Jahr 2021 war in der Investitionsrechnung aber noch ein «Zwischenjahr» ohne grosse Bautätigkeit: Realisiert wurde lediglich der Einbau zusätzlicher Büros im Rebsamen-Schulhaus für rund 120’000 Franken. Die weiteren rund 270’000 Franken sind Planungskosten: ein kleiner Teil für eine Machbarkeitsstudie für den geplanten Schulhausneubau Brüggli, der deutlich grössere Teil für den Projektwettbewerb für eine Mehrzweckhalle.

Dieser wurde gemeinsam mit Stadt und Sekundarschule durchgeführt und hat ein überzeugendes Siegerprojekt hervorgebracht. Beide Projekte – Mehrzweckhalle und Schulhaus Brüggli – werden nun im Verlauf des Jahres 2022 ausgearbeitet und voraussichtlich in 2023 an die Urne gebracht.

Schulgemeindeversammlung wie früher

Aufgrund der Pandemie mussten die Rechnungsabnahmen der Schulgemeinden in 2020 auf die Budgetversammlung im Herbst geschoben und in 2021 an der Urne über die Rechnungen abgestimmt werden. Nach diesen zwei ausserordentlichen Jahren können nun diesmal die Rechnungsversammlungen wieder wie früher gewohnt stattfinden: am Dienstag, 7. Juni, in der Sekundarschule Weitenzelg, Trakt B im Raum «Salão». Der Jahresbericht 2021 der Primarschulgemeinde wird Mitte Mai allen Haushalten per Post zugestellt. Er enthält wie gewohnt die Jahresrechnung in Kurzform. Der ergänzende Detailbericht mit allen Zahlen und Kommentaren kann via www.primromanshorn.ch oder bei der Schulverwaltung bezogen werden. Er wird zudem an der Schulgemeindeversammlung aufliegen.