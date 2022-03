Finanzen Höhere Steuererträge verbessern Ergebnis der Primarschulgemeinde Uttwil Die Rechnung des Jahres 2021 schliesst gut 520’000 Franken besser ab als budgetiert. Für das Budget 2022 sinkt der Steuerfuss auf 45 Prozent.

Das Primarschulhaus in Uttwil. Bild: Nana Do Carmo (20.2.2015)

Man sei praktisch «en famille», begrüsst Schulpräsidentin Rebecca von Rappard die 16 Stimmberechtigten. Auf diese Zahl komme man nur dank dem Hauswart und komplett anwesenden Lehrerteam. Der sehr erfreuliche Überschuss sei unter anderem rekordmässigen Einnahmen bei der Grundstückgewinnsteuer geschuldet. Bezüglich Verwaltung gehöre Uttwil weiterhin zu den schlanksten Primarschulen im Kanton.

Schulpfleger Adrian Gut präsentierte die Zahlen im Detail. Mit knapp 2,5 Millionen Franken wurden 175’000 Franken mehr Steuern eingenommen als budgetiert. Der Finanzausgleich an den Kanton, erstmals nach neuer Berechnung, betrug 406’000 Franken. Reserviert waren hier 600’000 Franken. Die Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern betrugen mit knapp 108’000 Franken mehr als doppelt so viel wie budgetiert.

Sinkende Schülerzahlen

50’000 Franken weniger kostete die Besoldung aufgrund gesunkener Schülerzahlen, zu weiteren Minderausgaben kam es durch verschobene Anschaffungen und den Verzicht auf das Skilager. 30’000 Franken des Ertragsüberschusses gehen in den Erneuerungsfonds Bauten; dieser beträgt neu 1,23 Millionen Franken. Die restlichen knapp 300’000 Franken, also der eigentliche Ertragsüberschuss, werden dem Eigenkapital zugewiesen, das neu 1,4 Millionen Franken beträgt. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 222’000 Franken.

Das Budget 2022 wird mit einem um zwei Prozent gesenkten Steuerfuss von 45 Prozent gerechnet. Dies könne man sich aufgrund des hohen Eigenkapitals leisten, so der Schulpfleger. Bis 2027 rechnet der Finanzplan mit Defiziten um rund 150’000 Franken. Die Schülerzahlen würden sich erfreulicherweise wieder erholen, und zwar von 106 im Budgetjahr 2022 bis 137 im Jahr 2026. Bereits im Budget 2022 schlagen sich Mehrkosten für eine zweite Kindergartenklasse ab August nieder; ebenfalls die im Sekundarschulkreis geteilte Stelle für Schulische Sozialarbeit, die 2022 erstmals das ganze Jahr über besteht. Alle Anträge zu Rechnung und Budget wurden diskussionslos und einstimmig genehmigt.

Verabschiedung von Vreni Zumkehr

Die Schulpräsidentin verabschiedete Vreni Zumkehr, die dieses Jahr pensioniert wird. Zumkehr sei früher schon als Schulbehördenmitglied und Mutter an der Primarschule engagiert gewesen und arbeite seit 1995 als Lehrerin an der Unterstufe. Ab Sommer übernehme sie noch einen Tag an der Mittelstufe. Zu so einer humorvollen Person würde sie auch gerne in die Schule gehen, meinte von Rappard.