Finanzen Die Sekundarschule Romanshorn-Salmsach legt ein ausgeglichenes Budget vor Die Behörde rechnet im nächsten Jahr mit einem Plus von 2'000 Franken. Wichtigste Investition ist die zweite Etappe der Innensanierung der Schulanlage Reckholdern. Die Schule im Park zieht an die Hafenstrasse 1 um.

Im nächsten Jahre steht die zweite Etappe der Innensanierung der Schulanlage Reckholdern an. Bild: PD

(red) Mit der Erarbeitung des Budgets 2022 stand die neu zusammengesetzte Behörde vor ihrer ersten Herausforderung. Wie wird sich der um fünf Prozentpunkte gesenkte Steuerfuss auf die Kalkulation auswirken? Die Berechnungen zeigen, dass die Entlastungen durch das revidierte, kantonale Beitragsgesetz die Steuerausfälle zu kompensieren vermag. Trotzdem setzte sich die Behörde zum Ziel, die laufenden Kosten genau zu analysieren und mögliche Einsparungen vorzunehmen.

Die aktuell noch tiefen Schülerzahlen führen zum Beispiel bei den Lehrmitteln zu geringeren Aufwendungen. Ab 2024 steigen die Schülerzahlen auch bei der Sek wieder an. Es wird sich zeigen, ob der aktuelle Steuerfuss über längere Zeit gehalten werden kann. Abschreibungen der geplanten Infrastrukturbauten, wie der Mehrzwecksaal und der Ersatzbau des Traktes-A Weitenzelg, werden nach deren Realisierung die Rechnung ebenfalls zusätzlich belasten. Vor diesem Hintergrund ist die Behörde froh, kann sie im Budget 2022 noch eine zusätzliche Abschreibung auf den Neubau Weitenzelg tätigen.

Praxisnaher Einstieg in die Berufswelt für Jugendliche mit erschwerter Ausgangslage

Neu hat sich die Sek dem nationalen Projekt «Lift »angeschlossen. Den Jugendlichen mit erschwerter Ausgangslage soll so ein praxisnaher Einstieg in die Berufswelt ermöglicht werden.

Nachdem die Schulgemeinde 2021 alle Klassenzimmer im Reckholdernschulhaus sanft renoviert und die Informatikinfrastruktur ersetzt hat, steht nun die zweite Etappe an. Für insgesamt 480‘000 Franken werden die über 60-jährigen Sanitäranlagen erneuert, das Treppenhaus renoviert, eine Notbeleuchtung eingebaut und diverse Auflagen aus dem Bericht des Brandschutzsachverständigen erfüllt. Alle Arbeiten werden entweder in der Ferienzeit oder im laufenden Betrieb ausgeführt, sollten aber zu keinen nennenswerten Störungen des Schulbetriebs führen.

Schule im Park hat ihren Standort neu an der Hafenstrasse 1

Der Mietvertrag für die Schule im Park in der ehemaligen Hydrel-Liegenschaft läuft Ende 2021 aus. Die Schulgemeinde hat einen neuen Standort gefunden. Noch vor Jahresende ziehen die Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Lehrpersonen an die Hafenstrasse 1 um in Gebäulichkeiten der Maron AG. Der Investitionsbetrag im Budget 2021 zur Erstellung eines Modulbaus am Egnacherweg musste somit nicht in Anspruch genommen werden.

Durch die deutlich steigenden Schülerzahlen kommt die Primarschulgemeinde in Platznot. Die Sek rückt etwas zusammen, um Schulraum für eine Übergangszeit für die Primarschule freizumachen. In beiden Schulanlagen stehen neu je zwei Klassenzimmer für die Primarschul-Gäste zur Verfügung. Sehr erfreulich entwickelt sich die Zusammenarbeit der Romanshorner und Salmsacher Schulgemeinden in Bereich Medien und Informatik. Die dafür eingesetzte Arbeitsgruppe wird zusätzlich die Aufgaben einer Ombudsstelle für datenschutzrechtliche Fragen übernehmen und Empfehlungen und Richtlinien für unsere Schülerinnen und Schüler sowie unsere Mitarbeitenden erarbeiten.