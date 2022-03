Film Das «Roxy» kommt gut durch die Krise Trotz Corona war das letzte Jahr für das Romanshorner Kino einigermassen erfolgreich. Geplant ist eine Website über Film und Filmentwicklung, Handwerk und Kreativität.

Das Kino Roxy kann auf ein treues Publikum zählen. Bild: Markus Bösch

123 der 1100 Mitglieder waren an der Jahresversammlung vor Ort, sprich im «Roxy» – und alle waren glücklich, wieder gemeinsam Kino erleben zu können: «Trotz der notwendigen Einschränkungen war zum Beispiel der vergangene Juni in Bezug auf Ticket- und Gastroverkäufe ein Rekordmonat. Selbstverständlich auch dank der Filme, die wir gezeigt haben», sagte Trägervereinspräsidentin Franziska Mattes Laib. Und sie hätten die Möglichkeit gehabt, als «erstes Kino der Schweiz» eine Hörfilmfassung zu zeigen, also eine Vorstellung für Blinde und Sehbehinderte.

Filmwissen weitergeben

Zum Jahreslauf gehörten im Sommer auch das Open-Air-Kino im «Löwen» Sommeri sowie die Anlässe mit den Freiwilligen, die «notabene eine grossartige und eigentlich unbezahlbare Arbeit leisten», sagte Mattes-Laib. Und ein weiteres Projekt konnte vor einem Jahr aufgegleist werden. Ausgangspunkt war die Ausstellung «Die Welt im Kino» im Museum am Hafen. «Wir wollten den Blick hinter die Leinwand weitergeben», sagte Mattes-Laib. Der Kanton habe gleichzeitig dazu aufgerufen, sogenannte Transformationsprojekte einzugeben. «Zusammen mit dem Kulturschaffenden und Filmemacher Beat Oswald reichten wir ein Vorprojekt ein, erhielten den Zuschlag – und können es jetzt umsetzen.»

Auch die Stadt nutzt das Kino Roxy für Veranstaltungen. Reto Martin

Es wird eine Website über Film und Filmentwicklung, Handwerk und Kreativität sein. Geschaffen werden sollen virtuelle Räume für Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler, die so einen besseren Zugang zum Kino und zum Film bekommen sollen. «Und dieses Produkt soll auch von anderen interessierten Personen und Kinos genutzt werden können,» sagte Mattes-Laib.

Betrieb schreibt schwarze Zahlen

Auch die Rechnung ist im letzten Jahr wieder aufgegangen. «Wir dürfen stolz sein aufs Jahresergebnis von 20’983 Franken», sagte Kassierin Erika Wüest. Im Budget 2022 sind keine Ausfallentschädigungen mehr vorgesehen. Die Verantwortlichen rechnen mit einem kleinen Plus von 3700 Franken.

Mit Sachkenntnis und Liebe stellt Geschäftsführerin Andrea Röst jeweils das Filmprogramm zusammen und organisiert und koordiniert die Sonderveranstaltungen. Im laufenden Jahr werden zum Beispiel Schweizer Filme wie «Die Schwarze Spinne», «Lynx, der Luchs» oder der Wanderfilm «Chumm mit» auf die grosse Leinwand gebracht. Dazu kommen Arthousefilme, Vorstellungen mit Gästen (und Musik), der Zyklus «Erde im Fokus» für Schülerinnen und Schüler – und vom 30. September bis 2. Oktober ist das «Roxy »auch beteiligt am ersten Romanshorner Kulturwochenende.