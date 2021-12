Grossbrand in Kreuzlinger Wohnhaus ist unter Kontrolle: Eine Person im Spital – Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken

In Kreuzlingen ist am Donnerstagnachmittag ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Mittlerweile konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.