Festliche Musik in Berg TG Die Musikgesellschaft Berg konnte das Festliche Konzert am Sonntag unter speziellen Umständen doch noch durchführen. Kurzerhand sprang Bruno Uhr für die erkrankte Dirigentin ein und leitete das Konzert.

Die Musikgesellschaft Berg spielt in der katholischen Kirche Berg. Bild: PD

Gross war die Freude der gut 20 Musikantinnen und Musikanten der Musikgesellschaft Berg, dass das Festliche Konzert in der katholischen Kirche am Sonntag stattfinden konnte. Für die kurz vorher erkrankte Sarah Bächi war Dirigent Bruno Uhr aus Weinfelden in letzter Minute eingesprungen.

Mit dem Stück «Es ist so schön, ein Musikant zu sein» wurde das Konzert fulminant eröffnet und die Freude am gemeinsamen Musizieren im Wechsel der verschiedenen Register zum Ausdruck gebracht. Bestimmt gab Bruno Uhr den Takt an und leitete musikalisch durch die breite Auswahl von traditioneller und moderner Blasmusikliteratur.

Virtuoses Solo von Hornist Dominik Slemenjak

Dominik Slemenjak spielt auf seinem Waldhorn ein Solo. Bild: PD

Pfarrer Hanspeter Herzog führte die Zuhörer durch das Programm und ergänzte die Angaben zu den gespielten Stücken mit seinen Gedanken zur besonderen Zeit. Höhepunkt des Konzerts war das von Dominik Slemenjak virtuos und ohne Noten vorgetragene Hornsolo in der Ballade «Romantic Mood». Die warmen Klänge des Waldhorns, fein vom Gesamtorchester untermalt, füllten die Kirche bis zur hintersten Reihe und begeisterten das Publikum.

Weil der vorgesehene Bläserquintett-Zwischenteil krankheitsbedingt ausfallen musste, wurde kurzfristig der langsame Marsch «Celtic Crest» ins Programm aufgenommen. Damit wechselte der Konzertabend sanft in den weihnachtlichen Schlussteil über. Mit zwei gemeinsam gesungenen Weihnachtliedern und einer Zugabe fand das gelungene Konzert seinen Abschluss. (red)