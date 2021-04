Ferienziel Thurgau Tiny House: Wie der Trend aus Amerika den Thurgauer Tourismus modernisieren soll Ein vollautomatisiertes Ferienhüsli im Miniformat lädt auf dem Nollen in Wuppenau zur Übernachtung ein. Anstatt mit dem Schlüssel öffnet sich die Türe für die Gäste per App.

Ab dem 1. Mai steht das Tiny House auf dem Nollen. Bild: PD

Wenn die Flugreisen durch Corona erschwert werden und die Lust auf das Reisen im Ausland vergeht, ist noch immer die schöne Heimat zu entdecken. Thurgau Tourismus bietet hierfür aussergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten, ob ein Himmelbett unter einem Apfelbaum, die Betten in einem Bubble-Hotel oder die Fischerhäuschen am Bodensee, das Angebot ist abwechslungsreich. Wer jedoch auf den Komfort eines Hotelzimmers nicht verzichten will und sich für technische Finesse begeistert, findet sein Glück ab dem 1. Mai im Tiny House auf dem Nollen in Wuppenau.

Nadine Pfister, Managerin Online Marketing Thurgau Tourismus. Bild: PD

«Das Tiny House ist für jeden etwas, der seine Übernachtung zum Erlebnis machen will», sagt Nadine Pfister, zuständige Managerin des Online Marketings bei Thurgau Tourismus. In Zusammenarbeit mit Traveltech und Krattiger Holzbau sei das Häuschen vergangenes Jahr fertiggestellt und von Ikea ausgestattet worden.

Letzten August war das Tiny House erstmals in Kreuzlingen zu mieten gewesen. Nach einer Überwinterung in Amden, im Kanton St.Gallen, kommt das Hotelzimmer auf vier Rädern nun zurück in den Thurgau. «Diesmal steht das Tiny House inmitten einer Wiese auf dem Nollen in Wuppenau», sagt Pfister.

Sprachsteuerung für alle Installationen

Die Idee für das winzige Ferienhaus stammt aus Amerika, wo schon viele Leute in Tiny Houses leben. «Auf 20 Quadratmetern vereint das Haus Komfort mit modernster Technik», sagt Pfister. Von der Sprachsteuerung des Lichts bis hin zum hauseigenen Tablet – das Tiny House von Thurgau Tourismus überrascht mit Innovation.

«Ziel ist es, in Zukunft einzelne Elemente der Technologien aus dem Tiny House auch auf andere Ferienwohnungen zu adaptieren.»

So soll der Zugang zu den Ferienwohnungen im Kanton für die Gäste erleichtert werden.

Der Innenraum des Häuschens ist geschmackvoll eingerichtet und der limitierte Platz clever genutzt. Bild: PD

Anja Signer, Assistentin für Produktmanagement bei Thurgau Tourismus, durfte bereits eine Nacht in dem kleinen Wunderwerk verbringen und ist begeistert. «Dass man die ganze Elektrik mit der Sprache steuern kann, hat mich erstaunt», sagt Signer. Zudem habe sie das Häuschen mit seiner gemütlichen Einrichtung und Wohnlichkeit überrascht.

«Ich habe erwartet, eingeengt zu werden, aber stattdessen habe ich den Freiraum genossen.»

Das Minihaus verfügt über eine voll ausgestattete Küche, eine moderne Nasszelle sowie einen Wohnbereich mit Sofa. Das Doppelbett lässt sich einfach in der Wand verstauen.

Per App ins smarte Ferienhaus

Da man mit dem Smartphone selbstständig in das Tiny House ein- und auschecken kann, ist man unabhängig vom Hotel und seinen Öffnungszeiten. Noch dazu erklärt sich das kleine intelligente Häuschen auf einem Bildschirm, der in die Kühlschranktür eingebaut ist, sogar selbst.

Ob die technischen Spielereien sich schon bald auf andere Ferienwohnungen und Hotels übertragen lassen, sei jedoch noch nicht klar. Interessierte haben noch bis Ende Oktober die Möglichkeit, das selbst ernannte Wunder der Technik auf dem Nollen in persona zu erleben.