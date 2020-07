Gemeinnütziger Frauenverein Sulgen unterstützt Wohnheim Sonnenrain in Zihlschlacht

Das Wohnheim Sonnenrain an der südlichen Peripherie von Zihlschlacht gibt es seit 1997. Es bietet Menschen, die durch eine Krankheit oder einen Unfall eine Schädel-Hirn-Verletzung erlitten haben, nach erfolgter Rehabilitation ein dauerhaftes oder temporäres Zuhause und eine Beschäftigungsmöglichkeit. Im Wohnheim leben derzeit 43 Frauen und Männer im Alter von 25 bis 80 Jahre. In Kreuzlingen besteht eine Aussenwohngruppe, in der weitere sieben Personen leben. Eine 1994 gegründete Stiftung fungiert als Trägerschaft. Seit Juni 2019 ist Marcel Jenni als Institutionsleiter tätig. (st)