Fasnachtswochenende für die Kinder: Zwei Maskenbälle im Mittelthurgau In Berg und Mettlen gehört dieser Samstagnachmittag ganz den Kindern in ihren bunten Verkleidungen. In beiden Dörfern finden Kindermaskenbälle statt.

Die Kinder aus der Region um Mettlen ziehem am Samstag durch die Strassen beim Guggen-Umzug, wie hier im Jahr 2018. (Bild: Monika Wick)

In Berg ist der Kindermaskenball in dieser Form eine Premiere, wie Mitorganisatorin Kristy Keller sagt: «Der Turnverein veranstaltet am Abend ja den grossen Maskenball, da haben wir vom Verein freiRaum aus angefragt, ob wir in diesem Zug nicht auch einen Kindermaskenball am Nachmittag veranstalten können.»

Im Verein freiRaum engagieren sich mehrere Mütter aus Berg und veranstalten Events und Treffen für Kinder und Familien. Vergangenes Jahr habe es noch nicht geklappt mit dem Kindermaskenball, aber diesen Samstag ist es nun soweit.

Mütter engagieren sich im Verein

Kristy Keller, Mitorganisatorin im Verein freiRaum Berg. (Bild: Mario Testa)

«Wir dürfen am Nachmittag von 13 bis 15 Uhr die dekorierte Turnhalle für den Kindermaskenball benützen. Wir kümmern uns um Getränke, Musik und Essen», sagt Keller. Sie hofft, dass viele Kinder kommen, vom Kindergarten bis etwa zur dritten Klasse. Der Eintritt kostet fünf Franken, ein Berliner und ein Sirup ist dabei.

In Mettlen findet der traditionelle Kindermaskenball am Samstagnachmittag von 14 bis 17 Uhr statt. Organisiert wird er vom Fasnachtskomitee des STV Mettlen mit Nicole Neff, Sonja Sutter und Cornelia Haag. Zum Maskenball gehört auch ein Fasnachtsumzug mit einer Guggenmusik, eine grosse Konfetti-Schlacht und die Maskenprämierung. Der Umzug beginnt um 14 Uhr beim Schulhausparkplatz in Mettlen, der Maskenball mit der grossen Konfettischlacht selbst findet anschliessend in der Mehrzweckhalle statt.