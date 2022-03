Fasnacht «Wichtig ist uns zu zeigen, dass wir noch da sind»: Nach drei Jahren Pause sind die Arboner Lälle zurückgekehrt Dreimal hat Corona der Arboner Fasnacht den Stecker gezogen. Zum 50-Jahr-Jubiläum hat es am Wochenende eine Fasnacht «light» gegeben. In Anlehnung an die Beizenfasnacht, die früher in Arbon Tradition hatte, ist der Obernarr mit Gefolge als Ersatz für den Lälleobig von Lokal zu Lokal gezogen.

Schrille Töne und Konfetti an der Kinderfasnacht im Foyer des Seeparksaals. Bild: Max Eichenberger

Seit Dezember war klar, «dass wir wieder etwas auf die Beine stellen können», sagt André Mägert, Obernarr der Fasnachtsgesellschaft Lällekönig. Wegen der kurzen Vorlaufzeit hatten sich die Wagenbauer den Umzug abgeschminkt. «Auch wir haben den Schalter organisatorisch nicht einfach umlegen können.»

Immerhin: Zum 50-Jahr-Jubiläum steigt eine Fasnacht «light», in Anlehnung an die Beizenfasnacht, die früher in Arbon Tradition hatte. So tourt der Obernarr mit Gefolge als Ersatz für den Lälleobig von Lokal zu Lokal: Obertor, Park, Lutzifer Pub und Hafenkneipe sind die Stationen. Närrische Salven werden dort gezündet, mehr Improvisation als Programm. Aus der Not machen die Fasnächtler eine Tugend.

«Wir betreiben keine eigene Festwirtschaft, spannen dafür mit den Beizen zusammen, die auch schwierige Zeiten hinter sich haben.»

Lällekönigin wäre mit zehn Unterschriften im Rennen

«Arbon liegt mir sehr am Herzen, der Abschied wird mich schmerzen», bekennt Stadtpräsident Dominik Diezi. Und verkleinert so die Angriffsfläche für Nadelstiche. Arbon sei zwar die Stadt der weiten Horizonte, aber auch die Stadt mit den höchsten Sozialhilfeausgaben», ist fast der giftigste Pfeil des Obernarren.

Obernarr André Mägert liest Stadtpräsident Dominik Diezi die Leviten. Bild: Max Eichenberger

Der designierte Regierungsrat mischt sich, im Duett mit Stadtschreiberin Alexandra Wiprächtiger, in der Frage seiner Nachfolge im Stadtpräsidium ein. Falls sich Lällekönigin Katja Weingartner-Gsell bewähre, würden zehn Unterschriften für ihre Nomination reichen.

Die Situation habe sie gezwungen, kreativ zu sein, gibt sich André Mägert auf der schweisstreibenden Kneipentour standhaft. «Wichtig ist uns zu zeigen, dass wir noch da sind. Wir müssen die Fasnacht leben, sonst verschwindet unsere Kultur.» Kann man sie angesichts des Krieges in der Ukraine denn noch zelebrieren? «Selbstverständlich ist das im Bewusstsein. Unsere Message in der Ohnmacht ist, zusammenzurücken und trotz allem die Lebensfreude und die Hoffnung nicht aufzugeben.»

Ungetrübte Freude zeigen im Foyer des Seeparksaals die Kinder bei ihrem fasnächtlichen Aufmarsch im Konfettiregen. Und statt des Umzuges vereinen sich die Fasnächtler zum «Sonntagsspaziergang» der Seepromenade entlang.