Das Arboner Seenachtsfest war eine farbenfrohe Party am Wasser Rund 20'000 Personen besuchten am Wochenende das Arboner Seenachtsfest. Höhepunkt war das Feuerwerk. Markus Schoch

Blick von oben auf das Festgelände beim Hafen. (Bild: PD)

Die Aussichten waren nicht gut. Und die Bedenken gross. Das Wetter spielte dann aber doch mit – und den Veranstaltern des Arboner Seenachtsfestes in die Hände. Am Samstagnachmittag regnete es nur ganz kurz, danach zeigte sich wieder die Sonne, sodass die Besucher in Scharen aufs Festgelände strömten, um das mit Musik unterlegte Feuerwerk zu sehen, für das sie Eintritt zahlen mussten. Sowohl am Freitagabend mit Programm auf den verschiedenen Bühnen als auch am Sonntag zum Frühschoppen war der Eintritt gratis.

Insgesamt vergnügten sich nach Angaben der Organisatoren von FM1 total rund 20'000 Besucher am Wochenende auf den Quaianlagen direkt am See. Ein riesiges Gedränge war es nicht. Zumindest am frühen Samstagabend kam man überall gut durch und fand auch leicht Platz an den diversen Bars oder auf den Bänken der Festwirtschaften. Die Veranstalter ziehen trotzdem eine positive Bilanz. «Neben dem traditionellen Lunapark, der bekannten Radio Melody- und Rock Corner-Bühne mit Live-Bands erfreute sich vor allem die neue Strada Electronica mit internationalen DJs, wie aber auch der Partydome grosser Beliebtheit», schreiben sie in einer Mitteilung.

Um den Bedürfnissen der Besucher gerecht zu werden, hätten sie viel Wert auf ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm gelegt, wird Urs Brülisauer im Communiqué zitiert. Er ist Leiter Events bei FM1. So sei für dieses Jahr das Animationsprogramm für Familien angepasst und seien Ecken mit leichter Unterhaltung eingerichtet worden. Der Anlass verlief gemäss Veranstalter «absolut friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle».