Familienergänzende Betreuung Das Chinderhuus Sunnehof in Romanshorn kauft ein Haus Ende Jahr hat der Trägerverein eine Liegenschaft in unmittelbarer Nachbarschaft zum Haupthaus übernommen. Er konnte fast nicht anders.

Das Haus an der Sonnenhofstrasse 23 in Romanshorn. Bild: Markus Schoch

Das Chinderhuus Sunnehof hatte die letzten Wochen und Monate gleich doppelt Grund zur Freude. Zuerst erhielt es im November den Leuchtturmpreis der Stadt Romanshorn. Die Institution sei vorbildlich, sagte Jurymitglied Lisa Varrà bei der Übergabe der Auszeichnung im Kino Roxy. Und nur einen Monat später konnte der Trägerverein ein Haus kaufen. Es steht an der Sonnenhofstrasse 23 in unmittelbarer Nähe zum Haupthaus an der Sonnenhofstrasse 2.

Das Chinderhuus nutzt die Räumlichkeiten auf dem neu erworbenen Grundstück bereits seit längerem. Sie seien dort seit 2010 Mieter, sagt Martina Baker-Heeb, die den Verein seit Juli 2020 präsidiert. «Im Rahmen seiner Pensionsvorkehrungen hat uns der bisherige Eigentümer über den geplanten Verkauf seiner Liegenschaft informiert und dem Verein das Haus zu einem überaus fairen Preis angeboten.»

Suche nach neuen Räumlichkeiten wäre schwierig gewesen

Die Verantwortlichen mussten nicht lange überlegen. «Bei einem Verkauf an Dritte hätte das Chinderhuus auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten gehen müssen. Geeignete Objekte zu finden, gestaltet sich unserer Erfahrung nach schwierig», sagt Baker-Heeb.

So könnten sie am bisherigen Konzept festhalten und die positiven Synergien nutzen, die sich durch die Nähe der beiden Liegenschaften ergeben würden.

«Der Hauskauf ist auch ein Bekenntnis zum Standort Romanshorn und zum Quartier Sonnenhofstrasse und für uns eine Immobilienanlage, die Planungssicherheit bietet.»

Das Chinderhuus verfüge seit vielen Jahren über einen Fonds, der über Legate geäufnet worden sei und zum Zweck habe, bei guter Gelegenheit eine Liegenschaft zu kaufen. Dieser Sparbatzen habe es dem Verein ermöglicht, die Investition zu finanzieren, sagt Baker-Heeb.

30 Mitarbeitende betreuen 190 Kinder

Sommerfest im Chinderhuus in Romanshorn im Garten des Haupthauses. Bild: Andrea Stalder (18. Juni 2016)

Das Chinderhuus Sunnehof besteht seit 1999 und steht für professionelle ausserfamiliäre Betreuung. Aktuell kümmern sich 30 Mitarbeitende um rund 190 Kinder ab vier Monaten bis zur sechsten Klasse. Es führt eine Babygruppe, eine gemischte Gruppe mit Babys und Kleinkindern, drei Kleinkindergruppen – die dritte hat das Chinderhuus im September 2021 wegen hoher Nachfrage eingerichtet –, je eine Gruppe mit 1.-Jahr- und 2.-Jahr-Kindergärtlern, eine mit Schülern sowie einen Mittagstisch und ist Lehrbetrieb.