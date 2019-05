Falscher Polizist erbeutet 150'000 Franken von einer 55-jährigen Thurgauerin – Täter verhaftet, Schmuck und Bargeld unauffindbar Ein Telefonbetrüger, der sich als Polizist ausgegeben hatte, erbeutete von einer 55-jährigen Frau aus der Region Kreuzlingen 150'000 Franken. Erst nach der Übergabe schöpfte die Frau Verdacht und schaltete die Polizei ein. Der Kantonspolizei Thurgau gelang es am Mittwoch, den Täter zu verhaften. Den gestohlenen Schmuck und das Bargeld konnte die Polizei bislang jedoch nicht finden.

Die Kantonspolizei Thurgau konnte den Täter verhaften. (Symbolbild: Susann Basler)

(kapo/stm) Eine 55-jährige Frau aus der Region Kreuzlingen erhielt am Dienstagmittag einen Anruf von einem unbekannten, hochdeutsch sprechenden Mann. Dieser gab sich als Polizist aus und behauptete, dass man Mitglieder einer Verbrecherbande verhaftet und dort Notizen über sie gefunden hätte.

Schliesslich konnte der Betrüger die Frau davon überzeugen, dass ihr Geld und ihre Wertsachen zu Hause und im Bankschliessfach nicht mehr sicher seien. Es wurde vereinbart, dass sie diese zusammenpackt und im Rahmen einer angeblichen verdeckten Ermittlung an einen Zivilpolizisten übergibt. Die Übergabe an einen unbekannten Mann fand Anfang Nachmittag auf einem Parkplatz in Kreuzlingen statt. Der Wert des Deliktsguts – vorwiegend Bargeld und Schmuck – beläuft sich auf über 150'000 Franken.

Später schöpfte die Frau Verdacht und alarmierte die Kantonspolizei Thurgau. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Massnahmen konnte einige Stunden später der mutmassliche Geldabholer, ein 31-jähriger Mazedonier aus dem Thurgau, verhaftet werden. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau, ist der Mann geständig.

Unter der Verfahrensleitung der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen laufen jetzt weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei der Kantonspolizei Thurgau. Das Deliktsgut konnte noch nicht sichergestellt werden.

Weitere ähnliche Fälle

In den vergangenen Tagen gingen bei der Thurgauer Polizei weitere Meldungen über gleichgelagerte Betrugsversuche ein. Die Kantonspolizei rät zur Vorsicht und gibt folgende Tipps: