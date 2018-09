Fahrt durch unwegsames Gelände: Sämy gibt nicht auf Am Wochenende hat auf dem Gelände der Strabag-Kiesgrube die «Swiss Offroad Adventures» stattgefunden. Der Anlass vereinte Rennsport und eine Messe für Liebhaber geländegängiger Fahrzeuge. Monika Wick

Ein Fahrer bewältigt in seinem Offroader die Trial-Piste. Zuschauer und Juroren beobachten die Fahrt aufmerksam. (Bild: Reto Martin)

Unermüdlich versucht Sämy den unwegsamen Hügel zu erklimmen. Plötzlich verliert er den Halt und rutscht leicht ab. Davon lässt sich Sämy aber nicht entmutigen. Er setzt zurück und nimmt mit etwas mehr Geschwindigkeit einen neuen Anlauf. Dieses Mal ist sein Versuch von Erfolg gekrönt und wird von den Zuschauern mit Jubelrufen und tosendem Applaus belohnt. Anders als man annehmen könnte ist Sämy kein Mensch, sondern ein Offroad-Fahrzeug, an dem die Nummer «Sämy 988» angebracht ist.

Am Steuer des grünen Gefährts, das aus Sicherheitsgründen über eine stabile Fahrerkabine, spezielle Sitze mit Dreipunktgurten sowie eine derbe Bereifung verfügt, sitzt Jasmin Sigg. Die Erleichterung über die erfolgreiche Fahrt ist der zierlichen Frau aus dem zürcherischen Tann anzusehen. «Ich liebe Autos und es erstaunt mich immer wieder aufs Neue, wo man mit ihnen überall durchkommt», sagt sie nach der Fahrt, die ihr und ihrem Kollegen Samuel Gähwiler später den Sieg in der Kategorie Modified einbringen wird. Gemeinsam haben die beiden am Samstag im Rahmen der «Swiss Offroad Adventures» an den Schweizermeisterschaften der Trial-Geländewagen auf dem Gelände der Strabag-Kiesgrube teilgenommen.

11 Bilder Swiss Offroad Adventures in Bürglen

Zwei Veranstaltungen zur gleichen Zeit

Organisiert wurde der Anlass zum zweiten Mal von Kurt Schmid. «Während es im vergangenen Jahr lediglich um eine Offroad-Rennveranstaltung gehandelt hat, hat sich der Anlass in diesem Jahr zu einer Offroad-Messe mit vielen Ausstellen gemausert», erklärt der Gächlinger. Tatsächlich wird auf dem Gelände alles angeboten, was das Herz der Offroad-Anhänger höherschlagen lässt. Von Fahrzeugen über Zubehör bis hin zu Abenteuerreisen ist alles zu finden.

Eigens für die Messe ist auch Familie Meier aus Küssnacht am Rigi angereist. «Wir besitzen selber einen Toyota Landcruiser, mit dem wir schon Ferien in Island, Korsika oder Sardinien verbracht haben», sagt Mutter Nadja Meier, die sich vom Angebot und Gleichgesinnten inspirieren lassen will. «Wir haben bemerkt, dass die Angebote eher auf Einzelpersonen oder Paare ausgerichtet sind als auf Familien», bemerkt ihr Mann Pascal. Derweil schwärmen ihre Söhne Noah und Fynn von der Taxifahrt im Offroad-Fahrzeug, die sie gerade absolviert haben. «Das war cool, es hat extrem geschüttelt. Am liebsten würden wir gleich nochmals mitfahren», sagen die Beiden.

Über Stock und Stein mit Kindern

Ein ähnliches Erlebnis möchten André Leibeling und Mandy Thümmel Kindern mit körperlichen und geistigen Behinderungen ermöglichen. «Wir sind auf der Suche nach ehrenamtlichen Fahrern aus der ganzen Schweiz, die es den Kindern ermöglichen, den Alltag für ein paar Stunden hinter sich zu lassen», sagt André Leibeling von quadkids.ch. Sie präsentierten ihre Organisation am Anlass in Bürglen.