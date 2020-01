Fahrlässig und sehr gefährlich: In Weinfelden werden Dutzende Schachtdeckel über Nacht entfernt In den vergangenen zwei Monaten haben Unbekannte des Nachts in Weinfelden rund 30 Schachtdeckel entfernt. Die Gefahren für Passanten sind gross, trotzdem hat die Stadt noch keine Anzeige erstattet.

Einer der geöffneten Schachtdeckel. Mit einem langen Haken haben Mitarbeiter des Werkhofs den Deckel wieder raus gefischt. (Bild: PD)

Es passierte meist in den Nächten an den Wochenenden. Unbekannte entfernten Deckel von Meteorschächten entlang der Strassen und warfen die schweren Stahlroste in den Schacht.

«Seit November mussten wir deswegen schon rund 30-mal ausrücken»

sagt Martin Schneeberger, Leiter des Werkhofs Weinfelden. «Wir wurden von der Polizei oder Passanten über offene Schächte informiert, vereinzelte haben auch unsere Mitarbeiter selber entdeckt. Es kam auf dem ganzen Stadtgebiet vor.»

Todesfalle wegen Wasser im Schacht

Martin Schneeberger, Strassenmeister Weinfelden. (Bild: Mario Testa)

Offene Schachtdeckel bergen eine immense Gefahr in sich, wie Schneeberger weiter ausführt. «Wenn da jemand runterfällt, kann das sehr schlimm ausgehen. Im schlimmsten Fall könnte jemand sterben», sagt er. Die offenen Schächte seien etwa eineinhalb Meter tief, wobei in der unteren Hälfte Wasser steht.

«Wenn da jemand Kopf voran reinfällt, bleibt er im engen Schacht stecken, kann sich nicht mehr befreien und ertrinkt.»

Auch Velo- und Autofahrer sind in Gefahr, wenn sie die offenen Schächte zu spät bemerken.

Die Stadt erstattet noch keine Anzeige

Silvan Frischknecht. Leiter Amt für Sicherheit Weinfelden. (Bild: Mario Testa)

Die Mitarbeiter des Werkhofs haben wegen der Häufung der Fälle in den vergangenen Wochen auch das Amt für Sicherheit informiert. «Wir gehen dem nach, Anzeige gegen Unbekannt haben wir jedoch noch nicht erstattet», sagt Silvan Frischknecht, Leiter des Amts für Sicherheit der Stadt Weinfelden. «Nachtbubenstreiche gibt es immer wieder, aber diese aktuelle Häufung macht uns Sorgen.»

Wer hinter den gefährlichen Aktionen steht, sei noch völlig unklar, sagt Stadtschreiber Reto Marty. «Ich denke, diejenigen sind sich gar nicht bewusst, wie gefährlich ihr Tun ist. Es ist grobfahrlässig! Wir hoffen natürlich, dass nichts passiert und die Akteure realisieren, was sie mit ihren unüberlegten Aktionen auslösen können.»

Keine Lausbubenstreiche

Reto Marty, Stadtschreiber Weinfelden. (Bild: Mario Testa)

Die Stadt sei sehr interessiert an Hinweisen, die zur Täterschaft führen könnten. «Wenn wir wissen, wer es war, würden wir sicher Anzeige erstatten», sagt Reto Marty.

«Das sind keine Lausbubenstreiche mehr, sondern grosse Dummheiten. Das kann richtig böse ausgehen.»

Auch auf Facebook verbreitete sich die Meldung über die offenen Schachtdeckel in Weinfelden. Die vielen Reaktionen der Kommentarschreiber fallen deutlich aus. Von Vollidioten ist dort die Rede, andere würden die Verursacher am liebsten in Straflager nach Sibirien schicken oder sie zu Sozialstunden verdonnern. Wieder andere wünschen den Tätern, dass sie selbst in die geöffneten Schächte fallen.

Mühsame Arbeit an den freien Tagen

Für die Mitarbeiter des Werkhofs sind die offenen Schächte nicht nur ein grosses Ärgernis, sie bedeuten auch Zusatzarbeit. «Wir müssen oft an den Wochenenden raus, um die Deckel mit langen Haken wieder hochzuholen. Das ist sehr mühsam», sagt Martin Schneeberger.