Die Kreuzlinger Fahrer bleiben im Einsatz Der Verein Mahlzeitendienst Kreuzlingen löst sich auf, da sich niemand mehr im Vorstand engagieren wollte. Die Kunden müssen aber keine Angst haben, das Angebot wird von der Stadt weitergeführt. Nach einer Fusion. Nicole D’Orazio

Ein Beispiel für ein Menu, das der Mahlzeitendienst ausliefert. (Bild: Andrea Stalder)

Einfach war es für sie nicht. Roland Alber, Präsident des Vereins Mahlzeitendienst Kreuzlingen, und Einsatzleiterin Doris Dössegger sind zwar etwas traurig, doch auch erleichtert. Letzte Woche stimmten die Vereinsmitglieder an der GV der Auflösung des Vereins per Ende Jahr zu – ohne Opposition oder kritische Fragen. «Das 40-Jahr-Jubiläum haben wir leider knapp nicht erreicht», sagt er.

«Die Auflösung ist uns nicht leicht gefallen. Aber alle haben eingesehen, dass es der einzige Weg ist.»

1980 war der Verein gegründet worden. 2017 hat er noch den Prix Kreuzlingen erhalten.

Das Problem: Die Vorstandsmitglieder möchten seit längerer Zeit kürzertreten und ihre Ämter abgeben. Eine Funktion ist unbesetzt. Es hat sich niemand gefunden, der übernimmt. «Deswegen haben wir Kontakt mit dem Mahlzeitendienst Bottighofen-Lengwil-Münsterlingen aufgenommen und angefragt, ob sich Kreuzlingen ihm anschliessen kann», schildert Alber.

Die Gespräche seien positiv verlaufen und der Zusammenschluss wird per 1. Juni stattfinden. Der neue «Mahlzeitendienst am See» wird von den vier politischen Gemeinden getragen.

Kein Problem, genügend Fahrer zu finden

Die Kreuzlinger Kunden müssen jedoch keine Angst haben, dass für sie alles neu wird. «Das Essen wird weiterhin vom Alterszentrum Kreuzlingen zubereitet. Beide Dienste beziehen es von dort», sagt Alber. Und auch unsere Fahrer machen weiter. «Derzeit sind es 23 Freiwillige», fügt Dössegger an. «Bei den Fahrern hatten wir zum Glück nie ein Problem, neue zu finden.»

In Kreuzlingen lassen sich derzeit gut 20 Personen das Essen vom Mahlzeitendienst liefern. «Wir haben zwei Touren. Das heisst, es sind jeweils zwei Fahrer im Einsatz», erklärt Dössegger. Von den Kunden werde sehr geschätzt, dass sich die Freiwilligen auch immer etwas Zeit für sie nehmen.

«Wir leeren ihnen zum Beispiel den Briefkasten und sind auch immer für einen Schwatz zu haben.»

Der soziale Aspekt sei ihnen wichtig. Oft sei es auch für die Angehörigen eine gewisse Sicherheit, dass täglich jemand bei den Senioren vorbeischaut.

Die Anzahl Kunden ist in den letzten Jahren zurückgegangen. «2018 haben wir 4000 Mahlzeiten verteilt. Ein Jahr zuvor waren es noch 4350», sagt Alber. «Warum das so ist, haben wir uns auch schon gefragt. Aber es gibt halt immer mehr Möglichkeiten, sich Essen liefern zu lassen. Zudem wird die Anzahl an Fertigprodukten immer grösser und die Senioren sind mobiler.» In den Quartieren mit nur wenigen Läden oder Tankstellen hätten sie nach wie vor viele Kunden, ergänzt Dössegger.

Präsident Roland Alber macht die Essensboxen im Kofferraum fest. (Bild: Andrea Stalder)

Anzahl gelieferter Mahlzeiten geht zurück

Per 1. Juni übernimmt nun der Mahlzeitendienst am See. Claudia Ilg, die als Gemeinderätin von Lengwil per Ende der Legislatur zurücktritt, hat sich entschlossen, die operative Leitung zu übernehmen. «Das ist natürlich super», findet Alber. «Sie hat sich an der GV vorgestellt.» Der Präsident wird im Herbst alle Unterlagen und das restliche Vereinsvermögen der Stadt Kreuzlingen übergeben. Ihm ist sehr wichtig, dass alles richtig verbucht ist.

Zum Abschluss geht es auf den See

«Als Dankeschön an die aktuellen und früheren Fahrer und Vorstandsmitglieder organisieren wir eine Abschiedsfeier», sagt Alber. Mit der MS Delphin ist im Juni ein Ausflug geplant. «Ein guter Abschluss und bestimmt Motivation für die Fahrer, weiterzumachen.»