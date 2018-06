Ältester Motorbootclub am Bodensee erhält neues Logo Der Schweizerische Bodensee-Motorbootclub, geht in Sachen Club-Logo neue Wege. Über das definitive Sujet, entschied eine Abstimmung an der Hauptversammlung im Bad Hotel Horn. Dominique Roland Lambert

Club-Präsident Reto Arpagaus präsentiert stolz das neue Logo zu den Klängen des Schweizerpsalms. (Bild: PD/© Schweizerischer Bodensee Motorbootclub SBM)

Waren in den Jahrzehnten zuvor höchstens ganz kleine Design-Updates die Norm, steht nun ein komplett neues Logo in entsprechend frischem Design für einen eleganten, zukunftsgerichteten und smarten Club. Die zahlreichen Ideen wurden von den Mitgliedern selbst, bei einem internen Wettbewerb, geliefert.

Grosser Auftritt für neues Logo

Anlässlich des Saisoneröffnungs-Festes «Anmotoren» in Kressbronn wurde das bisherige Logo feierlich durch das neue ersetzt. Club-Präsident Reto Arpagaus war sichtlich gerührt, als er zu den Klängen des Schweizerpsalms vor den Mitgliedern die neue Fahne unter Applaus zum ersten Mal hissen konnte. Anschliessend überreichte Materialwart Thomas Jeggle, den Partnern der Skipper je einen neuen Club-Wimpel für ihre Boote.

Die Einführung eines neuen Clublogos ist ein weiterer konsequenter Schritt in die Zukunft des ältesten Motorbootclubs am Bodensee. Um Jugendliche fürs Motorbootfahren zu begeistern, wurde ebenfalls an der letzten Hauptversammlung die Jugendmitgliedschaft eingeführt, eine kostenlose Mitgliedschaft mit denselben Rechten wie sie die A-Mitglieder haben.

Der Club passt sich somit erfolgreich einer sich stetig verändernden Gesellschaft an.