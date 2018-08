Fabienne Egloff wird neue Stadtplanerin von Arbon Sie tritt damit die Nachfolge von Thomas Wiegand an. Neue Sachbearbeiterin der Stabsstelle wird Sandra Flütsch.

Stadtplaner Thomas Wiegand verlässt die Stadt per 30. November. Seine Nachfolgerin wird Fabienne Egloff. Sie ist bereits als Mitarbeiterin in der Stadtplanung und Stadtentwicklung in Arbon tätig. Egloff hat nach ihrer Ausbildung als Hochbauzeichnerin in verschiedenen Architektur- und Planungsbüros gearbeitet. Ebenfalls war sie stellvertretende Abteilungsleiterin Bau + Werke einer grösseren Zürcher Gemeinde und Gemeindeschreiberin bei einer Gemeinde im Thurgau. Berufsbegleitend hat sie den Abschluss als Bachelor of Science Raumplanung FH erlangt. Egloff (Jahrgang 1985) wohnt in Mammern, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie wird weiter mit einem Pensum von 60 Prozent tätig sein. Neu wird Sandra Flütsch als Sachbearbeiterin die Stabsstelle mit einem 60-Prozent-Pensum unterstützen. Sie arbeitet jetzt in der Kanzlei.