Ex-Schulpräsident von Bottighofen sieht sich als Mobbing-Opfer

Michael Thurau weist den Vorwurf, er hätte René Seiler aus dem Amt gemobbt, vehement zurück. Es stehe ihm nicht zu, über die genauen Abläufe der Behörde von damals zu sprechen. Der Schulpräsident von Bottighofen stellt fest: «René Seiler verzichtet offensichtlich auf das vereinbarte Stillschweigen. Seine Anschuldigungen sind rufschädigend.» Thurau betont, er sei nebst René Seiler eines von vier Behördenmitgliedern gewesen. Vizepräsidentin sei Yvonne Preiss gewesen. Ein Alleingang sei gar nicht möglich. Der öffentliche Druck und das schwierige Arbeitsverhältnis mit René Seiler hätten zu dessen Rücktritt geführt. Zum Fall des Schulleiters sei, auch aus rechtlichen Gründen, seinerseits nichts mehr hinzuzufügen, ausser dass Kündigungen Behördenentscheidungen seien und nicht in der alleinigen Kompetenz des Präsidenten lägen. Michael Thurau betont, dass er in seiner Tätigkeit in der Schulbehörde stets «Wert auf Professionalität und das Wohl der Schulen» legt. Deshalb trage er auch schwierige Entscheidungen mit. Er sei Mitglied in einer Behörde, in der mehrere Personen tätig seien. Entscheidungen würden immer demokratisch getroffen. «Die Anschuldigungen René Seilers machen mich betroffen.» Unterstützung bekommt Michael Thurau von Reto Maurer, der damals ebenfalls in der Bottighofer Schulbehörde war. «Ich bin sehr enttäuscht von René Seiler, dass er jetzt nach sechs Jahren an die Öffentlichkeit geht. Wir hatten Stillschweigen vereinbart.» Auch Maurer weist die gegen Thurau erhobenen Vorwürfe klar zurück. Das Vertrauensverhältnis zwischen dem Präsidenten und den restlichen Behördenmitgliedern sei bis zum Nullpunkt gesunken. Mediationsversuche seien gescheitert. Thurau ist laut Maurer ein hochprofessioneller Schaffer. «Es wäre zu begrüssen, wenn es in den Behörden mehr Unternehmer seines Schlages gäbe.» (meg)