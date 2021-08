Event So geht flutschen - zwei grosse Rutschbahnen bringen Vergnügen nach Märstetten Am Wochenende hat der Verein Vollgas 8560 zum vierten Mal das Rutsch und Flutsch organisiert. Nach einer coronabedingten Pause freuten sich die Besucher besonders über die steilere Startrampe.

Huiii - mit hohem Tempo sausen in Märsettten die Besucher die Rutschen runter.

Bild: Michel Canonica

Zwei riesengrossen, orangen Raupen ähnlich, liegen sie auf der abfallenden Wiese zwischen dem Grauestaa und dem Evenhüsli, die beiden je 110 Meter lagen Rutschbahnen des Märstetter Vereins Vollgas 8560. Die vierte Ausgabe des Anlasses Rutsch und Flutsch findet über drei Tage verteilt statt, dies, um der Begrenzung von 500 Personen gerecht zu werden.

Das Gelände ist klar eingegrenzt, um die Personen zählen zu können. Am Eingang sitzt Helfer Michael Kuhn mit dem Zähler in der Hand. Von einem hohen Stahlrohrgerüst beginnt die fröhliche Rutschparty, die unten in einem grossen Auffangwasserbecken endet und bis in die Abendstunden hinein dauert.

Während die einen mutig mit einem Salto die Rutschparty beginnen, starten andere mit einem Hecht oder einigen Schritten Anlauf.

Strand-Ambiente südlich des Bauernhofes

Das grosse weisse Festzelt und die kleineren Zelte und Stände, sorgen zusammen mit den blauen in der Wiese verteilten Abfalleimern und den farbenfrohen Sonnenschirmen für ein Strand-Ambiente. Kinder und Erwachsene jedes Alters lassen dieses auf sich wirken und geniessen die friedliche und unbeschwerte Atmosphäre am nördlichen Dorfrand von Märstetten.

19 Bilder 19 Bilder Das Rutschen macht den Kindern Spass. Michel Canonica

«Nass wirsch sowieso», lautet zwar der Slogan der verantwortlichen Organisatoren, doch dieser ist dieses Jahr überflüssig. Die warmen Temperaturen tragen zu einem willkommenen Sprung ins kalte Nass bei. Zwar fehlen Sand und Palmen, doch dies stört an diesem dreitägigen unbeschwerten Sommertreffen niemanden, denn schliesslich ist Rutschen, Flutschen und Chillen bei motivierender Hintergrundmusik angesagt.

Mit dabei ist auch das pensionierte Mesmer-Ehepaar Ruth und Bernd Graf aus Märstetten: «Wenn die Jungen schon etwas organisieren im Dorf und etwas läuft, dann möchten wir auch dabei sein.» Während einer fünftägigen Aufbauarbeit haben die Vereinsverantwortlichen unter der Leitung ihres Präsidenten Luzian Schmid das Ganze in aufwendiger Arbeit aufgebaut.

Alle – Veranstalter, Dorfbewohner und Besucher – sind glücklich und zufrieden, dass der Event nach einer langen, coronabedingten Pause endlich wieder durchgeführt werden kann.

Fasziniert von der Geschwindigkeit

Auf dem Festgelände herrscht eine unbeschwerte Volksfeststimmung. Mit einem Einzelticket, einem Tagespass, mit oder ohne Schwimmring zirkulieren klein und gross – insbesondere zahlreiche Familien – zwischen den Wasserbecken und der Startrampe, geduldig wartend, bis es so weit ist.

René Oepperc, Besucher Bild: Werner Lenzin

«Fetzt wie die Sau und ist einfach cool», ruft René Oepperc, der aus der Nähe von Magdeburg kommt. Ganz so weit ist er für den Anlass jedoch nicht angereist. Denn er weilt bei seinen Schwiegereltern in Amlikon in den Ferien. Aus Wigoltingen ist Ralf Baltensperger zusammen mit seinen drei Söhnen Sven, Romeo und Mario angereist: «Uns fasziniert die Geschwindigkeit und der coole Event draussen in der Natur.»

Für Leonie Kaufmann, Schülerin der zweiten Sekundarklasse, ist es wichtig, dass die Rutschbahn gegenüber vor zwei Jahren steiler geworden ist, sagt sie auf Nachfrage. «Schön, dass wir wieder Normalität haben und so viel Wetterglück», sagt Vereinspräsident Luzian Schmid strahlend. Er lobt den sensationellen Einsatz seiner Vorstands- und Vereinsmitglieder, aber auch aller andern Helferinnen und Helfer und die Mitarbeit der Landwirte.