Evangelisch Roggwil wählt Thomas Hefti in den Vorstand Am Sonntag hat die Evangelische Kirchgemeinde Roggwil die Gesamterneuerungswahlen der Kirchenvorsteherschaft, der Revisoren sowie der Stimmenzähler und Sachabstimmungen durchgeführt. Präsident Willi Bischofberger, Pflegerin Esther Weber sowie die übrigen Mitglieder Rolf Hauser, Johanna Pilat, Regula Sigg und Marianne Zimmermann wurden bestätigt.

Corona-Gottesdienst in der evangelischen Kirche Roggwil zu Pfingsten. PD

(red.) Am Sonntag hat die Evangelische Kirchgemeinde Roggwil die Gesamterneuerungswahlen der Kirchenvorsteherschaft, der Revisoren sowie der Stimmenzähler und Sachabstimmungen durchgeführt. Für den zurückgetretenen Traugott Hilpertshauser wählten die Kirchbürger Thomas Hefti in die Vorsteherschaft. Präsident Willi Bischofberger, Pflegerin Esther Weber sowie die übrigen Mitglieder Rolf Hauser, Johanna Pilat, Regula Sigg und Marianne Zimmermann wurden bestätigt. Sylvia Bischofberger wurde neu in die Rechnungsprüfungskommission und Ralph Hanselmann als Stimmenzähler gewählt.

Stimmbürger nehmen Rechnung an

Zur Abstimmung gelangte auch die Rechnung 2019. 156 Personen (entspricht 12 Prozent der Stimmberechtigten) beteiligten sich. Die Rechnung, welche mit einem Gewinn von 34'723 Franken abschliesst, sowie die Gewinnverteilung wurden angenommen. Ebenso wurde dem Bericht des Präsidenten und der Sanierung des Schadens am Kirchturm zugestimmt, welchen der Sturm im Januar angerichtet hatte.