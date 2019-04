Evangelisch-Erlen verliert seine Katechetin und Jugendarbeiterin Marina Martin-Vaccaro hat nach achtjähriger Tätigkeit in der Evangelischen Kirchgemeinde Erlen gekündigt. Als Grund nennt sie unterschiedliche Vorstellungen über die Art und Weise der weiteren Zusammenarbeit. Monika Wick

Das Leiterteam der Jungschar Erlen stellte an der Kirchgemeindeversammlung die Organisation und die verschiedenen Aktivitäten vor. (Bild: Monika Wick)

Die Bombe platzte im Traktandum 7 der Rechnungs- und Budgetversammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Erlen. «An dieser Stelle habe ich im Normalfall einen Bericht über den Erfolg und den Stand meiner Arbeit präsentiert. Stattdessen möchte ich heute darüber informieren, dass ich per 31. Juli meine Stelle in der Kirchgemeinde gekündigt habe», sagte Marina Martin-Vaccaro.

Nach einer Zusammenfassung ihres achtjährigen Schaffens erklärte die Katechetin und Jugendarbeiterin: «Die Vorstellung über die Art der Zusammenarbeit und die Vision für die Gemeinde geht heute in eine andere Richtung als in die, in die sie einmal gegangen ist und in die ich gerne gehen würde. Unter diesen Umständen möchte ich mich zurückziehen.»

Weiterhin Unterstützung der Jugendarbeit

Während die Mitteilung von Marina Martin-Vaccaro kommentarlos zur Kenntnis genommen wurde, sorgte das Vorhaben der Behörde, die 6000 Franken teure Mitgliedschaft bei der Offenen Jugendarbeit (OJA) zu kündigen, für etliche Voten.

Alle setzten sich für einen Wiedereintritt in die Organisation ein. Markus Oettli stellte einen Rückkommensantrag, der von den 42 Versammlungsteilnehmern mit vier Gegenstimmen gutgeheissen wurde. Der Ball liegt jetzt bei der Kirchenbehörde, die den Antrag an ihrer nächsten Sitzung behandeln wird.

Rechnung 2018: Gewinn statt Verlust

Die von Pfleger Beat Gadient präsentierte Rechnung 2018 schliesst bei einem Aufwand von rund 590'000 Franken und einem Ertrag von rund 657 000 Franken mit einem Gewinn rund 67'000 Franken ab. Budgetiert war ein Verlust von rund 44'000 Franken.

Die Rechnung wurde einstimmig genehmigt, genauso wie die Bildung einer Vorfinanzierung über 30'000 Franken zu Lasten des Jahresgewinns für die Restaurierung der Glockenmechanik. «Die Anlage muss in grossen Teilen mechanisch überarbeitet und restauriert werden, um einen fortwährenden Betrieb über die kommenden Jahrzehnte sicherzustellen», erklärte Kirchenpräsident Fredy Wirth.

Es sind mechanische und elektrische Arbeiten nötig. Mit einem vorausgehenden Ersatz der Glockenregelung könnte bereits eine Entlastung für die Glocken und das Material realisiert werden.

Laut Fredy Wirth deckt der Betrag nur dringende und sicherheitsrelevante Aspekte ab. In naher Zukunft müssen noch einmal rund 65'000 Franken in die Anlage investiert werden.

Auch der Pfleger tritt zurück

Das von Beat Gadient präsentierte Budget 2019 sieht bei einem Ertrag von 635'000 Franken und einem Aufwand von 633'000 Franken einen Gewinn von rund 2000 Franken vor. Die Stimmberechtigten genehmigten das Budget 2019 sowie einen gleichbleibenden Steuerfuss von 28 Prozent mit sechs Gegenstimmen.

Beat Gadient kündigte an, auf das Rechnungsjahr 2021 zurückzutreten. «Zudem ist klar, dass es ein bis zwei Rücktritte aus der Behörde geben wird», sagte Fredy Wirth. Auf seine Aussage, rasch eine Findungskommission bilden zu wollen, meldeten sich mit Markus Oettli und Sigi Miesler zwei Stimmbürger, die in diesem Gremium mitarbeiten wollen.