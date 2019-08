Evangelisch-Amriswil im Clinch mit Baumschützern Weshalb eine einzige Föhre in Oberaach grossen Einfluss auf ein Millionen-Projekt in Amriswil haben könnte. Manuel Nagel

Simone Pace und Sohn Tiziano freut es, dass die Föhre nur gestutzt und nicht gefällt wird. (Bild: Manuel Nagel)

Damit hatte Simone Pace nicht gerechnet. Sie war in Erwartung eines negativen Bescheides von der evangelischen Kirchbehörde. Doch nach deren Sitzung am letzten Dienstag hatte Behördenmitglied Otto Seger gute Nachrichten für die Nachbarin des alten Pfarrhauses Oberaach: Die Behörde sei sich einig, dass die Fällung der Föhre aufgeschoben werden könne und man hoffe, dass der Baum der Familie Pace noch die nächsten paar Jahre Freude bereiten könne.

Somit findet die Sache doch noch ein gutes Ende, die vor fast einem Jahr begann. Im Herbst 2018 gelangte Simone Pace mit der Bitte an die Kirchbehörde, die Föhre doch ein bisschen zurückzuschneiden.

«Bei heftigem Wind kratzte der eine Ast immer und immer wieder an unserem Dach», sagt Simone Pace. Experte: «Zurückschnitt ist ohne Probleme möglich.» Nachdem Familie Pace längere Zeit nichts mehr gehört hatte, hakte sie im Frühjahr nach – und bekam den Bescheid, der Baum werde gefällt.

Zu nahe an Grundstückgrenze

«Das war überhaupt nicht das, was wir wollten. Wir haben Freude an dem Baum», sagt Simone Pace. Beim Bau ihres Hauses vor 19 Jahren habe sie mit Pfarrer Lukas Weinhold über den Baum gesprochen, weil dieser viel zu nahe an der Grundstücksgrenze stehe.

«Wir waren uns damals jedoch einig, den Baum stehen zu lassen», sagt Pace. Nachbarn boten ihr jetzt sogar an, im Quartier Geld zu sammeln, wären die Kosten ein Argument gegen einen Zurückschnitt der Föhre gewesen.

Fachmann hält Baum für gesund

Das Zurückschneiden liessen Paces von einem Baumexperten abklären. Die Föhre sei gesund und könne ohne Probleme zurückgestutzt werden, lautete das Fazit. Ein Fällen der Föhre, so die Befürchtung der Baumfreunde, hätte zudem auch Auswirkungen auf die Buche daneben gehabt, die in Symbiose mit der Föhre gewachsen sei.

«Der Buche würde dann eine Stütze fehlen», meint Simone Pace. Trotz der Ausgangslage, dass die Familie Pace den Baum nur etwas gestutzt haben möchte, entschied die Behörde an ihrer Sitzung vom 30. April, den Baum zu fällen.

Angespanntes Verhältnis

Das sorgte nicht nur bei Paces für Aufregung, sondern bei einigen Oberaachern auch für Kopfschütteln. Denn eigentlich sind es bei Baumstreitigkeiten stets die Nachbarn, die vom Baumbesitzer einfordern, den Grenzabstand einzuhalten und den Baum zu fällen.

Hier war es jedoch umgekehrt: Die Nachbarn setzten sich vehement dafür ein, dass die Behörde als Besitzerin die Föhre stehen lässt. Seit die Kirchbehörde im Jahr 2014 mit ihren Plänen, als sie neben der Kirche Oberaach ein neues Pfarrhaus und einen Begegnungsraum errichten wollte, in der Bevölkerung auf Widerstand stiess, ist das Verhältnis zwischen Behörde und einigen Oberaacher Kirchbürgern angespannt. Ein Zwist um einen einzelnen Baum hätte da unter Umständen wieder Öl ins schwach lodernde Feuer gegossen.