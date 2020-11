Eskalation an Märstetter Gemeindeversammlung: Presse wird ausgeschlossen, Gemeinderat tritt zurück, Präsidentin widerlegt Vorwürfe mit Fakten An der Versammlung der Gemeinde Märstetten gingen die Wogen hoch. Es gab Vorwürfe von allen Seiten und sprachlose Bürger.

Der Märstetter Gemeinderat mit Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch ganz rechts. Bild: Donato Caspari (Märstetten, 19. November, 2020)

Am Donnerstagabend begann die Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Weitsicht sehr chaotisch. Zunächst gab es Verzögerungen bis alle Stimmbürger einen Platz fanden. Über 130 Stimmberechtigte kamen. Dann gab es, bevor Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch die Stimmzähler wählen lassen konnte, bereits bei der Traktandenliste einen Antrag.

Adrian Heer, Präsident der Märstetter Bürgergemeinde, beantragte, die Presse ab Traktandum sechs «Verschiedenes und Umfrage» auszuschliessen. In diesem Traktandum verkündete dann Vize-Gemeindepräsident Heinz Nater nach seinem Ressortbericht den Rücktritt. Nicht ohne die Gemeindepräsidentin nochmals anzugreifen. Auch Gemeinderätin Diana Manser wies alle Vorwürfe aus dem Interview in dieser Zeitung von sich.

Gemeindepräsidentin packt aus

Doch dann packte die Gemeindepräsidentin aus. Sie zeigte die Unfähigkeiten ihrer drei Gemeinderatskollegen auf. Etwa, dass Laptops «vergessen gehen», damit das nicht erstellte Budget nicht auffällt. «Sie hat drei viertel Stunden lang den Chropf geleert», sagt eine Märstetterin, die vor Ort war.

Danach sei der Saal ruhig gewesen: «Wahnsinn, was sie alles mitmachen musste. Ich glaube, es gibt nicht viele Männer, die das durchgestanden hätten.» Auch auf Twitter ging eine Diskussion los. Reto Schubnell twitterte: «Die Frauen stellen die alten Märstetter so richtig in den Senkel. Der ganze Saal ist ruhig.» Sein Fazit: «Eine Fusion mit Weinfelden macht je länger je mehr Sinn.»

Die Frauen stellen die alten Märstettern so richtig in den Senkel. Der ganze Saal ist ruhig. @uelifisch bricht eine Lanze fürs Öffentlichkeitsprinzip. — Reto Schubnell (@retoschubnell) November 19, 2020

Update folgt...