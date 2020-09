Es geht nicht um die Seesicht von Superreichen: Eschen in Uttwil sind krank und müssen deshalb gefällt werden

Die Fällung von Bäumen am Seeufer sorgt für Unmut. Kreisforstingenieur Erich Tiefenbacher beruhigt.

Am Uttwiler Seeweg sollen Eschen gefällt werden.

Reto Martin

Die Eschen am Uttwiler Seeufer unterhalb der ehemaligen Reederei sollen gefällt werden. Die ehemalige Grüne Kantonsrätin Françoise Jucker-Egli war nicht die einzige, die bei der Neuigkeit stutzig wurde: «Es haben sich mehrere bei mir gemeldet», sagt Jucker-Egli im Nachgang an einen Artikel der Thurgauer Zeitung darüber, dass sich die Anwohner wehren sollten. Jemand hatte Zettel an die Bäume gehängt, weil er vermutete, dass die Fällung mit dem geplanten Bau eines Luxusresorts zusammenhängt. Denn offenbar herrscht Unmut in der Uttwiler Bevölkerung. Das gleiche sagte schon der Uttwiler Gemeindepräsident Richard Stäheli kürzlich auf Anfrage.

Die Bäume sind ein Sicherheitsrisiko

Recherchen der Thurgauer Zeitung dürften die Bedenken allerdings grossenteils in Luft auflösen. Aus einer Stellungnahme von Erich Tiefenbacher, dem zuständigen Kreisforstingenieur des Forstamts Thurgau, geht nämlich hervor, dass die Eschen krank sind. «Die Bäume stellen ein Risiko für Spaziergänger dar.» Jucker-Egli sagt etwa nach Einsicht der entsprechenden Unterlagen:

«Ich bin sehr beruhigt.»

Die Stellungnahme sei sehr umfassend und überzeugend.

Ein Sichtschlag, wie der Wutbürger die Fällung bezeichnete, dürfte laut Tiefenbacher allerdings tatsächlich nicht vorgenommen werden. Dies, weil die Bäume am Seeufer rechtlich betrachtet Wald sind.

In der Stellungnahme heisst es, nach der Fällung sollen Eichen gepflanzt werden. «Die Bäume sind ebenfalls hochwachsend und passen in die Uferbewachsung», sagt Tiefenbacher auf Anfrage. «Sie sind – im Gegensatz zu anderen Bäumen – vital und robust.»

Eschen werden können noch nicht gefällt werden

Noch können die Eschen aber nicht legal gefällt werden. Der Grundeigentümer muss ein Gesuch stellen, das der Forstingenieur dann bewilligt. Darum steht noch nicht fest, wann die Bäume gefällt werden.

Abgesehen von den kranken Eschen müssten in naher Zukunft keine Bäume am Ufer mehr gefällt werden, sagt Tiefenbacher.

Gemeindepräsident Stäheli sagt auf Nachfrage: «Mittlerweile hat man den Übeltäter ausfindig machen können, der die Zettel an die Eschen gehängt hat.» Er habe sich entschuldigt.