«Es wurde schon oft über mich bestimmt»: Wie Jugendliche aus der Weinfelder Phoenix-WG mit der Ungewissheit nach dem Konkurs umgehen

Am Mittwochmorgen hat der Konkursverwalter der Phoenix GmbH dem neuen Verein mitgeteilt, dass die Jugendlichen in der WG in Müllheim bis am Abend das Haus verlassen müssen. Das Haus in Müllheim ist in Besitz der Gründerin der Phoenix-Wohngemeinschaften, Monika Egli-Alge. Der Verein hat bereits auf Anfang März in Frauenfeld als Alternative eine Liegenschaft gemietet, da das Haus in Müllheim stark renovierungsbedürftig ist. Allerdings konnten die Möbel nicht mitgenommen werden und mussten, ebenfalls am Mittwoch, neu gekauft werden. Der Wechsel betrifft drei Jugendliche. (sba)