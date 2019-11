«Er hat kriminelle Energie an den Tag gelegt»: Das Kreuzlinger Bezirksgericht schickt den Treuhänder, der die Kinderkrippe betrogen hat, ins Gefängnis

Der 51-jährige Angeklagte ist in allen Anklagepunkten schuldig und muss ein Jahr hinter Gitter. Das Bezirksgericht Kreuzlingen hat am Donnerstagnachmittag das Urteil in dem aufsehenerregenden Fall verkündet.