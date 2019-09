Seit 100 Tagen im Amt: Der Romanshorner Stadtpräsident will wieder jemanden für die Stadtplanung anstellen Der Romanshorner Stadtpräsident Roger Martin zieht nach 100 Tagen im Amt Bilanz. Überrascht ist er darüber, wie viel Spass die Arbeit macht. Interview: Markus Schoch

Stadtpräsident Roger Martin in seinem Büro, wo er Bilanz über die ersten Monate im Amt zieht. (Bild: Reto Martin)

Sie sagten im Wahlkampf, Sie seien von allen drei Herausforderern von David H. Bon am schnellsten im Saft. Sind Sie es bereits?

Roger Martin: Ja, ich glaube schon, auch wenn mir der Vergleich fehlt. Wir haben recht schnell Fahrt aufgenommen. Aber natürlich kann man von uns in den nächsten ein, zwei Monaten nicht die ganz grossen Würfe erwarten. Wir sind aber sehr gewillt, umsetzungsorientiert zu arbeiten.

Die Übersicht haben Sie bereits?

Das glaube ich. Ich bin nicht überall im Detail im Bild, weil ich auf die Ressortleiter und die Verwaltung vertraue, dass sie einen guten Job machen. Wo nötig, bin ich sicher informiert.

Kaum im Amt, hat der neue Stadtrat beschlossen, die Pensionskasse der Stadt zu sanieren, was die Rechnung der Stadt bis 2035 jährlich mit 320'000 Franken belastet. Haben Sie noch andere Leichen im Keller gefunden?

Leichen im Keller würde ich es nicht gerade nennen. Aber es hatte schon das eine oder andere, von dem ich hoffte, dass es nicht kommt oder nicht so schnell.

Beispielsweise?

Innerhalb des Personals sind gewisse Sachen aufgepoppt im Rahmen der Gespräche, die ich mit jedem der rund 75 Mitarbeiter führe beziehungsweise noch führen werde.

Was genau ist zur Sprache gekommen??

Teilweise eine gewisse Unzufriedenheit über organisatorische Abläufe. Und wie überall sind die Löhne ein Thema.

Die finanziellen Aussichten der Stadt sind trübe. Ein nächstes einschneidendes Sparpaket oder eine Steuererhöhung scheinen unausweichlich.

Sparen ist sicher immer ein Thema...

Was ziemlich schwierig sein dürfte. Es geht um rund 700'000 Franken, die voraussichtlich künftig jährlich in der Kasse von Romanshorn fehlen werden.

Das ist richtig. Mit Effizienz kann man vielleicht etwas rausholen, aber sicher nicht 700'000 Franken. Darum müssen wir auch auf der Einkommensseite etwas tun, und zwar so lange wie möglich ohne Steuererhöhung, wenn es irgendwie geht.

Ist das realistisch?

Eine Steuererhöhung wird für uns dann ein Thema, wenn wir sehen, es geht nicht mehr ohne. Wir versuchen jetzt alles, dass es nicht so weit kommt.

Haben Sie sich den Start so vorgestellt?

Ich habe erwartet, dass es anspruchsvoll wird. Unterschätzt habe ich, wie viel Spass die Arbeit macht, trotz der grossen Herausforderungen, die sie mit sich bringt. Ich habe gute Ratskollegen und eine super Verwaltung, die Zusammenarbeit ist wirklich schön.

Bekommen Sie die Nachwehen den Wahlkampfes zu spüren?

Im Grossen und Ganzen nehme ich viel Goodwill mir und dem Stadtrat gegenüber wahr. Man will uns eine Chance geben. Man hat ein gewisses Vertrauen und setzt Hoffnung in uns.

Es legt Ihnen niemand Steine in den Weg?

Nein. Was im Hintergrund läuft, kann ich nicht sagen. Ich glaube, die Wogen haben sich geglättet. Da hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich nicht in einer Partei bin.

Sie wollten sich aber überlegen, einer beizutreten...

...wenn ich für den Grossen Rat kandidiere, was ich vorderhand nicht tun werde.

Warum verzichten Sie darauf?

Ich glaube, wenn irgendetwas ist, hat man sehr schnell ein Draht in den Regierungsrat. Es gibt auch sieben Romanshorner, die im Grossen Rat sitzen. Man kann auch über sie Anliegen einbringen. Ich wüsste auch gar nicht, woher ich heute die Zeit nehmen sollte für den Grossen Rat beziehungsweise einen Wahlkampf.

Stadtentwicklerin Nina Stieger arbeitet nicht mehr in Romanshorn, und auch im Stadtrat ist durch die vielen Wechsel Wissen verloren gegangen: Wie geht es mit der Ortsplanungsrevision weiter?

Es funktioniert gut. Wir konnten von unseren Vorgängern im Amt sehr viele gute Grundlagen übernehmen und treiben das Projekt weiter mit dem ehrgeizigen Ziel, den Rahmennutzungsplan im nächsten Jahr beim Kanton einzureichen. Das Know-how wächst täglich. Zudem haben wir die Stelle der Stadtplanung wieder ausgeschrieben.

Und was soll die betreffende Person machen?

Bis zu einem gewissen Grad dasselbe wie Nina Stieger. Wir sind wie erwähnt daran, den Rahmennutzungsplan aufzuarbeiten. Und auch beim Richtplan gibt es noch das eine oder andere zu tun. Das alles ist viel Arbeit, die Detailwissen verlangt. Eine Fachperson im Gemeindehaus zu haben, ist aber auch wichtig mit Blick in die Zukunft.

Woran denken Sie?

Die BTS wird kommen, die Raumplanung bleibt ein ganz wichtiges Thema. Der Kanton wünscht, dass wir im Oberthurgau einen regionalen Richtplan ausarbeiten und uns Gedanken zum Arbeitszonen-Management machen. Es braucht dafür jemanden mit raumplanerischen Hintergrund, sonst wird es nichts mit den etwa 3000 Arbeitsplätzen, die geschaffen werden könnten. Wir merken, uns fehlt in vielen Bereichen ein Sparringspartner, gerade wenn es um die Frage geht, wie wir das Hafenareal gestalten sollen. Es lohnt sich und ist nachhaltig für Romanshorn, wenn wir genau hinschauen und uns den vermeintlichen Luxus einer Stadtplanung weiter leisten.

Mit welchem Pensum ist die Stelle dotiert?

Wir haben sie mit 60 bis 100 Prozent ausgeschrieben. Wir könnten mit 60 Prozent leben, wenn es mehr sein sollte, wäre es denkbar, dass der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin teilweise Aufgaben mit regionalem Charakter übernimmt und auch von den Gemeinden in der Region finanziert wird.

Und wie sieht es mit all den Ideen zur Stadtentwicklung aus?

Grundsätzlich haben wir beschlossen, am Agglomerationsprogramm festzuhalten...

Inklusive Passerelle?

Inklusive Passerelle. Die Passerelle macht für mich aber nur dann allenfalls Sinn, wenn es darum geht, einen neuen Stadtteil im sogenannten Hafenpark zu erschliessen. Wenn sich aber die SBB weiter ziert und das Gebiet nicht zur Überbauung frei gibt, wird die Brücke über die Gleise wahrscheinlich nicht kommen.

Sie haben im Wahlkampf versprochen, sich für eine klimafreundliche Stadtentwicklung einzusetzen. Derzeit sammeln Jugendliche Unterschriften für eine Petition, die verlangt, dass Romanshorn den Klimanotstand ausruft. Können sie sich grosse Hoffnungen machen?

Die Petition wurde noch nicht eingereicht, darum hat der Stadtrat sie noch nicht beraten. Meine persönliche Meinung ist, dass Notstand ein Zustand ist, der nicht erstrebenswert ist. Es würde bedeuten, es gäbe eine Art Kriegsrecht, sodass die Regierung mit eiserner Hand durchgreifen kann. Ich sehe das nur als absolut letzte Möglichkeit, um Chaos zu verhindern.

Der neue Stadtrat will die Verkehrsführung am Hafen im Bereich der Bankstrasse nochmals überdenken und er macht den Jugendtreff wieder auf. Welchen Entscheid der Vorgänger stossen Sie als Nächstes um?

Es steht aktuell nichts mehr an. Das kann sich aber schon morgen ändern.

Sie sind von Salmsach nach Romanshorn gezogen. Wie einfach war es, etwas Passendes zu finden?

Es war ganz schwierig. Als vierköpfige Familie brauchen wir Platz, aber die grössten Mietwohnungen hatten halb so viel Fläche wie unser Haus in Salmsach. Das Angebot in einem gewissen Segment ist himmeltraurig. 4,5-Zimmer-Wohnungen haben gut 100 Quadratmeter. Ich weiss von guten Steuerzahlern, die gerne nach Romanshorn gekommen wären, aber einfach nichts Adäquates gefunden haben. Die einzige Möglichkeit für uns war, eine Wohnung zu kaufen.