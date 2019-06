Kommentar

Es ist Zeit für einen Schlussstrich unter die Affäre um den Rücktritt des Kreuzlinger Schulpräsidenten

Der Untersuchungsbericht ist aussagekräftig. Die Schulbehörden haben zwar kommunikative Fehler begangen, aber gescheitert ist letztlich der Schulpräsident. Am Ende war dessen Krankheit Schuld an der Misere, schreibt TZ-Redaktor Urs Brüschweiler in seinem Kommentar.