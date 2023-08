Porträt «Es ist schon schön, jemanden zu haben»: Dieses Egnacher Ehepaar ist seit 70 Jahren verheiratet – die Geschichte einer grossen Liebe Sie ist 93, er 97 Jahre alt: Lina und Jakob Hauser-Nagel feiern am Mittwoch Gnadenhochzeit und erzählen, wie sich die Liebe nach einer so langen Zeit anfühlt.

Lina und Jakob Hauser-Nagel sind seit 70 Jahre verheiratet. Bild: Donato Caspari

«Ich weiss nicht, ob er mich heute nochmals heiraten würde. Was sagst du?» Lina Hauser-Nagel schaut zu ihrem Mann Jakob. Das Ehepaar sitzt auf seiner Terrasse im Alterswohnheim in Neukirch-Egnach. Rechts geht der Blick zum Säntis, links liegt der Bodensee zu Füssen. In den Blumenkisten beginnt der Lavendel zu blühen. «Ich glaube schon», antwortet Jakob Hauser-Nagel. Er lacht. Am Mittwoch feiert das Ehepaar Gnadenhochzeit.

Kennen gelernt haben sich Lina und Jakob Hauser-Nagel auf einer Feuerwehrreise. Lina Nagel, 21-jährig, geht ihrem Bruder zuliebe mit. Am Abend habe sie gemerkt, «dass mir der Jakob all ein wenig nachschleicht», erinnert sie sich.

Das Ehepaar hat sich im Jahr 1948 auf einer Feuerwehrreise kennengelernt. Bild: PD

Ihr Vater machte anfangs ein Theater

Sie willigt ein, als dieser sie fragt, ob er sie nach Hause begleiten darf. Bei ihrem Elternhaus angekommen, verstecken sie sich in den Büschen, um nicht zusammen gesehen zu werden. Doch es nützt nichts, ihr Vater bekommt alles mit. Lina Hauser-Nagel sagt:

«Am nächsten Tag hat es ein grosses Theater gegeben.»

Kurze Zeit später werden sie und ihr Verehrer ein Paar, nach zwei Jahren heiraten sie. 70 Jahre später sind die beiden immer noch glücklich. Verliebt wie am ersten Tag sind sie nicht mehr. «Es ist nicht mehr das Gleiche.» Aber man könne trotzdem nicht ohne einander, sagt Lina Hauser-Nagel. «Und es ist schon schön, jemanden zu haben.»

Obwohl es anfangs ein Theater gab, heirateten Lina und Jakob Hauser-Nagel im Jahr 1950. Bild: Donato Caspari

Das Eheversprechen ernst zu nehmen ist für sie eine Selbstverständlichkeit

Dass sie solange zusammen sein können, das hätte Lina Hauser-Nagel nie gedacht. «Aber ich habe auch nicht gedacht, dass ich so alt werde», sagt die heute 93-Jährige. Doch zueinanderzuhalten und das Eheversprechen ernst zu nehmen, das sei bei ihrer Generation ein wenig normal.

Das liege vermutlich auch daran, dass früher die wenigsten Frauen einen Beruf gelernt haben, sagt Lina Hauser-Nagel. «Da hat es geheissen: Ihr braucht das nicht.» Ausserdem war es verboten, ohne Trauschein zusammen zu wohnen.

«Da wäre die Polizei gekommen. Deshalb hat man früh geheiratet.»

Einige Jahre nach der Hochzeit zieht das Paar in ein Riegelhaus nach Gaishäusern. Dort sind sie geblieben, ganze 66 Jahre lang. Sie ist Hausfrau und schaut zu den beiden Kindern.

In diesem Riegelhaus in Gaishäusern wohnte das Paar mit ihren beiden Kindern. Bild: PD

Jakob Hauser-Nagel arbeitet als Automechaniker, zuerst beim Hungerbühler in Romanshorn und später beim Saurer in Arbon. «Er war ein guter Mechaniker. Es gab sogar Kunden, die nur ihn an ihr Auto liessen», sagt Lina Hauser-Nagel und streicht ihrem Mann über den Arm.

Heimleitung hat eine Überraschung parat

Darauf angesprochen, ob es auch schwierige Zeiten gab, sagt sie: «Klar hat man mal Meinungsverschiedenheiten.» Einmal, vor langer Zeit, da habe er ihr einen kleinen «Box» in den Arm gegeben. Das war das einzige Mal. Den Grund dafür haben beide vergessen.

Bei den letzten runden Hochzeitstagen hat das Paar jeweils einen Ausflug gemacht. Beim 50. ging es durch das Appenzellerland, beim 60. dem Rhein entlang. Jetzt, beim 70., hätten sie gerne ein paar Gäste eingeladen. «Aber das darf man allwäg noch nicht», sagt Lina Hauser-Nagel.

Was sie und ihr Mann zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: Die Heimleitung wird sie mit einer Kutschenfahrt überraschen. Wohin es geht? Ein paar Meter in Richtung Bodensee, zu ihrem ehemaligen Haus in Gaishäusern.