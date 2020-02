Die Bischofszeller finden immer einen Grund zu feiern 9220 ist die Postleitzahl von Bischofszell. Deshalb lud der Stadtrat am 9.2.20 zu Kaffee und Kuchen ins Rathaus ein.

Bischofszells Stadtpräsident Thomas Weingart (l.), assistiert von Vorgänger Josef Mattle (m.), erklärt, wie man am besten am Glücksrad dreht. (Bild: Barbara Hettich)

Einen Grund zu feiern finden die Bischofszeller immer. Am Sonntag war es die Postleitzahl.

«Die numerische Parallele von Datum und Postleitzahl ist etwas Besonderes.

Das gibt’s nur alle 100 Jahre.»

sagt Stadtpräsident Thomas Weingart und deshalb hatte der Stadtrat am Sonntagnachmittag zu Kaffee und Kuchen ins Rathaus eingeladen.

Und die Bischofszellerinnen und Bischofszeller kamen, nahmen Platz an den langen Tischen, die mit roten Tischtüchern, weissen Blumen und den goldenen Zahlen 9, 2 und 0 ansprechend dekoriert waren, und liessen sich gerne von den Stadträten bedienen. «Wir freuen uns sehr, dass so viele gekommen sind, die Chance die Postleitzahl zu feiern hat man nur einmal im Leben», sagte Weingart in seiner Begrüssungsanspache.

Halden und Schweizersholz In der Gemeinde Bischofszell gibt es in drei Jahren wieder die Gelegenheit für eine solche Feier: Denn die Postleitzahl 9223 der Dörfer Halden und Schweizersholz soll am 9.2.23 gefeiert werden.

Glücksrad, Lotto und eine Glocke

Was man am Tag der Postleitzahl alles tun könnte, dafür hat der Stadtrat einige Tipps aus der Bevölkerung bekommen. Im Rathaussaal stand ein grosses Glücksrad, als Gewinn winkte ein Regenschirm mit Bischofszeller Fotomotiv. Die Mutigen steckten einen Zettel mit ihrem Namen in ein Überraschungsei und wurden dann einer anderen Person zugelost, um gemeinsam etwas zu unternehmen. Die Idee, am 9.2.20 eine Glocke zu giessen, konnte aus organisatorischen Gründen nicht umgesetzt werden. Doch seit Sonntag hängt wieder eine Glocke an der Rathaustür und wer etwas Freudiges zu verkünden hat, darf gerne daran ziehen.

Den Bischofszellerinnen und Bischofszellern hat der Anlass gefallen. «Das Wetter ist zwar fast zu schön um im Rathaussaal zu sitzen, aber ich konnte das gut mit einem Spaziergang verbinden», sagt Adelheid Züst aus Halden. Jürg Messmer meint: «Schön wenn man zum Kafi ins Rathaus einkehren kann und dem Stadtrat seine Wertschätzung zeigen darf. Die haben doch genügend Stress und Ärger und es ist nicht selbstverständlich, dass sie auch noch eine solche Feier organisieren.»