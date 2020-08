Im neuen Entsorgungszentrum in Sulgen gibt es für alles eine Lösung Am Montag hat die Firma Schnider AG ihr neues Entsorgungszentrum in Sulgen in Betrieb genommen.

Cornel Germann, Leiter Recycling, und Geschäftsführer Reto Schnider vor dem neuen Recycling- und Entsorgungscenter der Schnider AG an der Bädlistrasse in Sulgen. Bild: Hannelore Bruderer

Drei Tage vor der Eröffnung war es noch still und leer im neuen Recycling- und Entsorgungscenter der Firma Schnider an der Bädlistrasse 103. Das hat sich am Montag um 7 Uhr geändert, als die ersten Anlieferungen eintrafen. «Wir hatten zur Eröffnung einen speziellen Event vorgesehen, diesen Plan dann aber aufgrund der Empfehlungen zur Bekämpfung der Coronapandemie fallengelassen», sagt Geschäftsführer Reto Schnider.

Die Schnider AG hat ihren Firmensitz in Engelburg im Kanton St.Gallen. Zusammen mit den Standorten Herisau und Sulgen ist Schnider nun in einem Grossteil der Ostschweiz präsent. Das Entsorgungscenter Sulgen will die Firma je nach Bedarf sukzessive ausbauen. Zum Start sind drei neue Stellen geschaffen worden. Das Team wird vorerst von den Mitarbeitern in Engelburg unterstützt.

Von der Planung bis zur Fertigstellung des neuen Entsorgungscenters in Sulgen sind fast fünf Jahre verstrichen. Das sei in der Branche nicht unüblich, erklärt Reto Schnider. «Die Behörden haben unser Projekt gut unterstützt. Wenn es zu kleineren Verzögerungen kam, so lag das an uns.» Dass den Dienstleistern in den Bereichen Abfallentsorgung und Recycling bei Neubauten strenge Auflagen gemacht und in den Betrieben regelmässig Audits durchgeführt werden, begrüsst Schnider: «So steigt der Standard in der ganzen Branche.»

Der neue Standort stärkt die Marktposition

Die Kundschaft ist bei der Firma Schnider in die Segmente Gewerbe, Industrie, Bau und Private aufgeteilt. «Im Thurgau haben wir bereits einige Grosskunden aus Gewerbe und Industrie. Mit dem neuen Standort wollen wir unsere Tätigkeit in einem weiteren Umkreis ausbauen», erklärt Schnider. Mit dem Center in Sulgen würden auch Transportwege verkürzt, was aus ökologischer und ökonomischer Sicht sinnvoll sei.

Beim Sulger Entsorgungscenter befinden sich ausserhalb des eingezäunten Werkgeländes frei zugänglich verschiedene Stationen für alle Güter, die kostenlos entsorgt werden können. Eine Ausnahme bildet der Elektroschrott. Der Geschäftsführer nennt folgenden Grund:

«Oft wissen die Nutzer nicht, wie sie alle Daten auf ihren elektronischen Geräten vor der Entsorgung löschen können. Um Missbrauch zu vermeiden, wird der Elektroschrott bei uns deshalb nicht an einem öffentlich zugänglichen Ort gesammelt.»

Der Weg zur Entsorgung des Elektroschrotts sowie aller kostenpflichtigen Materialien führt über die Pförtneranlage und die Waage. In der neuen Halle werden die Wertstoffe professionell sortiert und gelagert, bis eine optimale Transportmenge erreicht ist. Dann werden sie in die entsprechenden Recyclingbetriebe überführt. Einige Wertstoffe bereitet die Schnider AG in ihrem Werk in Engelburg selber auf. So entsteht aus Altholz Heizmaterial; pro Stunde werden rund 20 Tonnen produziert. Andere Materialien wie zum Beispiel PET werden für den platzsparenden Transport in Ballen gepresst und Recyclingfirmen zugeführt, die sich in diesem Bereich spezialisiert haben. Schnider sagt mit Bedauern:

«Wenn immer möglich, setzen wir die gesammelten Rohstoffe in der Schweiz ab, um sie dem Verwertungskreislauf zuzuführen. Dies ist aber nicht immer möglich, da es für einige Bereiche keine einheimische Industrie gibt.»

Die Entsorgungsfirmen bewegen sich in einem dynamischen Umfeld. «Es kommen laufend neue Güter auf den Markt. Unsere Aufgabe ist es, unseren Kunden für jedes Produkt eine passende Entsorgungslösung anzubieten», erläutert der Recycling-Fachmann. Mit ihrem modernen Maschinenpark, den insgesamt 38 Fahrzeugen und rund 1500 Behältern in diversen Grössen und für verschiedene Anwendungen ist die Firma Schnider AG gut aufgestellt. Dies ermöglicht ihr, auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden ausgerichtete Entsorgungskonzepte zu erarbeiten.