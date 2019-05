Es geht noch immer nicht vorwärts beim Uttwiler Luxusresort

Der Bau der beiden Wohnhäuser auf dem ehemaligen Gelände der Reederei Hanseatic Lloyd verzögert sich weiter. Grund sind Änderungen an der Grösse beziehungsweise an den Grundrissen der sogenannten Eignersuiten in den nach Seefahrern benannten Gebäuden.