Erzählcafé Kreuzlinger Persönlichkeiten berichten aus ihrem Leben Kommende Woche startet das Kreuzlinger Erzählcafé einen neuen Zyklus über «Geschichten, die das Leben schrieb».

Armin Kuratle, Hans Rutishauser, Hildegard Kuratle, Renata Egli, Martin Richard und Sylvia Röllin werden erzählen. Bild: PD

Das Kreuzlinger Erzählcafé startet einen neuen Zyklus. Das Organisationsteam setzt die Erfolgsgeschichte des Erzählcafés fort und schreibt ab Ende Oktober ein neues Kapitel. Unter dem Titel «Kreuzlinger Erzählcafé – Geschichten, die das Leben schrieb», finden im Winterhalbjahr fünf Nachmittage mit Kreuzlinger Persönlichkeiten statt, die in einer gemütlichen Atmosphäre und in einem moderierten Gespräch aus ihrem Leben erzählen. Nach dem Erzählteil besteht die Möglichkeit, dem Erzählgast Fragen zu stellen.

Den Auftakt am Dienstag, 26. Oktober, machen Hildegard und Armin Kuratle. Hildegard Kuratle ist bekannt als Mitbegründerin von «Infra» (Integration von Frauen) und Leiterin des beliebten «Malhäuschens». Armin Kuratle war Lehrer für Physik und Mathematik am Gymnasium Winterthur und am und von 1982 bis 2003 Direktor der heutigen Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen.

Eine Journalistin und ein Hobby-Winzer

Die weiteren Gäste dieses Zyklus sind: Renata Egli, Journalistin und Gründerin Orchester Divertimento (16. November); Hans Rutishauser, Architekt und Hobby-Winzer (18. Januar); Sylvia Röllin, Leiterin Modehaus Femina (15. Februar) und Martin Richard, Lehrer und Gründer des Hilfswerks Pro Schule Ost (15. März).

Das Kreuzlinger Erzählcafé findet jeweils dienstags ab 14.30 Uhr im evangelischen Kirchgemeindehaus an der Bärenstrasse 25 statt. Es besteht eine Zertifikatspflicht, eine Anmeldung ist nicht nötig.