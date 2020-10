Erwachsenenbläserklasse gegen Mitgliederschwund: So kämpft die Berger Musikgesellschaft für neue Musikanten Im Oktober und November informiert die Musikgesellschaft Berg über ihr neues Ausbildungsprogramm. In der Bläserklasse können Erwachsene ein Instrument in der Gruppe erlernen. Das soll neue Mitglieder bringen.

Mit ihren Konzerten begeistert die Musikgesellschaft Berg das Publikum. Damit das so bleibt, braucht es Nachwuchs, aber nicht nur jungen. Bild: Donato Caspari (Berg, 21. April 2018)

Wenn sich die Musikgesellschaft Berg am Mittwochabend im Probelokal trifft, dann hat man der Runde schnell Grüezi gesagt. Nicht etwa, weil das Händeschütteln wegfällt, sondern weil schlicht nur noch wenige Personen auf den Stühlen sitzen. Rund 20 Musikantinnen und Musikanten hat der Verein noch.

Ein Problem, das andere Vereine auch kennen würden, sagt Präsident Paul Keller. Es nennt sich Mitgliederschwund. Und das, obwohl die Musikgesellschaft seit einigen Jahren eine gute Nachwuchsförderung und Jugendmusik hat. «Der Abgang von jungen Musikanten ist relativ hoch», sagt Keller.

In der Gruppe das Spielen erlernen

Andere Ideen seien jetzt gefragt. Eine mögliche Lösung, die der Verein nun angeht, heisst Erwachsenenbläserklasse. Es ist keine neue Erfindung, auch schon andere Thurgauer Musikvereine haben sich diese Art von Mitgliederwerbung zu Nutze gemacht.

Das Prinzip: Erwachsene Personen lernen in der Gruppe das Spielen eines Instruments ihrer Wahl. Nach zwei Jahren ist die Ausbildung abgeschlossen und der Übertritt in einen Verein steht offen.

Informationsveranstaltung für Interessierte

Um für die Bläserklasse zu werben, führt die Musikgesellschaft am 20. Oktober und 10. November jeweils ab 18 Uhr eine Informationsveranstaltung durch. «Wir hoffen, dass wir frühere Musikantinnen und Musikanten reaktivieren können. Aber es wäre auch toll, wenn sich Leute melden, die noch nie ein Instrument spielten, dies aber schon immer mal lernen wollten», sagt der Präsident. Dass es funktionieren kann, habe er selbst erfahren, sagt Keller.

Paul Keller, Präsident der Musikgesellschaft Berg. Bild: Andrea Stalder

«Ich spiele schon viele Jahre Trompete und habe vor ein paar Jahren in einer Bläserklasse noch das Saxofonspiel erlernt.»

Von den rund zwölf Personen, welche die Bläserklasse besuchten, spielten nun alle in einem Verein, sagt Keller.

Das Konzept sei toll. Es sei ein Mix aus praktischem und theoretischem Unterricht. Die Bläserklasse in Berg leitet die Dirigentin des Vereins, Sarah Bächi. «Wir haben aber auch zwei Vizedirigenten, welche die Bläser zusätzlich in kleineren Gruppen unterrichten und so noch gezielter fördern können», sagt er.

Zuhören statt ausprobieren - wegen Corona

Der Kurs findet ab März dann jeweils dienstags von 18 bis 19.30 Uhr statt. «Die Teilnahme kostet 390 Franken pro Semester», sagt Keller. Ideal wäre, wenn mindestens zwölf Personen in der Bläserklasse mitmachen würden, dann wäre sie kostendeckend.

Die Informationsveranstaltung findet im Probelokal der Musikgesellschaft Berg an der Hauptstrasse 40a statt. «Wegen Corona können wir die Veranstaltung nicht so durchführen wie gedacht», sagt Paul Keller. Sonst könne man die Instrumente selber ausprobieren, diesmal müsse man sich wohl mit Zuhören begnügen.