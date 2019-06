Erstmals wohnte der neue Arboner Stadtrat einer Parlamentssitzung bei und zeigt Optimismus, aber keine Euphorie

(me) Der Stadtrat prüft eine Zentralisierung der Abteilung Soziales auf einer 600 Quadratmeter grossen Mietfläche im Hamel-Markt. Eine beim Architekturbüro Gisel und Partner in Auftrag gegebene Studie dazu ist in Arbeit. Die Stadt verspricht sich eine effiziertere Arbeitsweise und bessere Kommunikation. Und durch den Verkauf der heute als Dependance genutzten Liegenschaft Bahnhofstrasse 24 könnte sie einen Erlös erzielen.

Riquet Heller (Bild: Donato Caspari)

Vehement gegen solche Pläne spricht sich Riquet Heller (FDP), ehemaliger Ratsschreiber der Bürgergemeinde, aus. Heute ist der Grossteil der Abteilung in der Liegenschaft Schwalbe in der Altstadt angesiedelt, welche die Bürgergemeinde vermietet. Für die Mieterin hatte sie grössere Investitionen getätigt, etwa für Sicherheitsvorkehrungen

Vor nicht allzu langer Zeit war schon einmal eine Konzentration im ZiK angedacht gewesen, die dann nach kritischen Einwänden nicht weiterverfolgt wurden. Ihre neuen Überlegungen mache die Stadt ohne Rücksprache mit der Bürgergemeinde, kritisiert Heller. «Man ist mit ihr, immerhin eine öffentliche Körperschaft, umgesprungen wie mit einer Drittperson.» Zudem: «Die Absichten sind eine tödliche Lanze gegen die Altstadt.» Das Städtli brauche Publikumsverkehr, um an Attraktivität zu gewinnen. «Wer soll dann noch in die Altstadt kommen, wenn die Stadt selber auszieht?»

Die Bürgergemeinde käme in die Bredouille. Sie wäre gesprächsbereit, allenfalls den Dachstock und Wohnungen auszubauen, um Raumbedürfnisse befriedigen zu können, signalisiert Heller. Er erinnert, dass die Bürgergemeinde in der Vergangenheit immer uneigennützig bereit gewesen ist, durch Zurverfügungstellung von Land Projekte im öffentlichen Interesse möglich zu machen (unter anderem Tennisplatz, Sportanlage, Schulbauten Stacherholz). Heller fordert den Stadtrat auf, die Auszugspläne fallen zu lassen.