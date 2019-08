Video Erstes Steckenpferdturnier in der Schweiz findet grossen Anklang Im Rahmen der Berger Pferdesporttage fanden erstmals in der Schweiz Turniere für Steckenpferde statt. Monika Wick

Im Rahmen der Pferdesporttage in Berg fand zum ersten Mal in der Schweiz ein Steckenpferdturnier statt. Ziel ist es, mit dem Steckenpferd verschiedene Hindernisse zu überwinden. (Bild: Andrea Stalder)

Sichtlich nervös steht Romy Schmidt am Start des Parcours. Ihr Pferd Sindy macht dagegen einen sehr gelassenen Eindruck. Kaum ertönt das «Achtung! Fertig! Los!», sprinten die beiden los. Am ersten Posten gilt es, rückwärts durch ein L-förmiges Hindernis zu gehen und in der Ecke drei Piaffe-Schritte zu absolvieren.

Es folgen ein Slalom um Pylonen sowie der Gang über eine Wippe, eine Galopp-Pirouette oder das Aufsammeln von Ringen mit Hilfe eines Stabs. Im Ziel angekommen verneigen sich die beiden – dann wird die Zeit gestoppt. «Ihr habt das sehr gut gemacht», lobt Astrid Schefer, die den Durchgang bewertet.

Auch die Zaungäste freuen sich am erfolgreichen Durchgang des Duos und spenden Applaus. Eigentlich ist das ganze Szenario nichts Aussergewöhnliches – ausser, dass es sich bei Sindy um kein richtiges Pferd, sondern um ein Steckenpferd handelt.

Mehr Familien anlocken mit Steckenpferden

Die kleine Nora Bischofberger ist zwei Jahre alt und absolviert mit ihrem selbstgemachten Steckenpferd den Parcours. (Bild: Andrea Stalder)

«Da die normale Springkonkurrenz nicht mehr so erfolgreich war, kam die Idee auf, die Berger Pferdesporttage mit einem Steckenpferd-Turnier aufzuwerten und wieder vermehrt Familien mit Kindern auf den Platz zu bringen», erklärt OK-Präsidentin Yvonne Soppelsa. Ihr Plan scheint aufgegangen zu sein, denn am Sonntag um die Mittagszeit tummeln sich viele Leute auf dem Turnierplatz im Meienägger.

Mittlerweile hat sich Mia Kind mit ihrem Trakehner-Wallach Sydämeni bereit gemacht. Auch sie absolviert den Parcours souverän. «Trotz Schule und Reiten habe ich viel Freizeit, die ich für das Steckenpferd verwende», sagt das Mädchen aus Neukirch an der Thur.

«Es erfordert eine hohe Konzentration, den Parcours zu absolvieren.»

Tatsächlich ist es so, dass diejenigen, die das Unterfangen erst etwas belächelt haben, zunehmend begeistert sind. «Ich könnte mir den Ablauf des Parcours niemals merken», gibt eine Frau unumwunden zu.

«Ob es eine Fortsetzung des Steckenpferdturniers gibt, wird sich zeigen. Ich bin aber sehr optimistisch», sagt Yvonne Soppelsa.