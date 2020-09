Erste Versammlung für die neu fusionierte Kirchgemeinde Affeltrangen-Braunau-Märwil: Präsident gewählt

Kredit einstimmig abgesegnet

Nebst der behördlichen Neukonstituierung, ging der Kreditantrag für einen Ersatz der Akustikanlage im Kirchgemeindehaus Affeltrangen, beinahe unter. Dass hierfür 30000 Franken aufgewendet werden können, wurde einstimmig abgesegnet. Damit die Traktanden am Mittwochabend überhaupt so verabschiedet werden konnten, brauchte es eine Vereinigungskommission, in welcher bis zu 20 Personen mitgearbeitet haben. Tatkräftig arbeiteten dort auch die ehemaligen Präsidenten von Evangelisch Märwil (Angelika Schweizer) und Braunau (Hans Bodenmann), mit. (che)