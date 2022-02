Ersatzwahl Gewählt und glücklich: Das Präsidium der Primarschule Münsterlingen bleibt weiterhin in Frauenhand Die Scherzingerin Judith Riehmann folgt auf die per Ende März zurücktretende Catherine Rutishauser. Mit 461 Stimmen übertrifft die einzige Kandidatin das absolute Mehr problemlos.

Die künftige Münsterlinger Primarschulpräsidentin Judith Riehmann mit der aktuellen Amtsinhaberin Catherine Rutishauser. Bild: PD

«Ich bin happy!»

Judith Riehmann durfte am Sonntag zahlreiche Gratulationen entgegennehmen. Die Stimmberechtigten der Primarschulgemeinde Münsterlingen haben die 43-jährige Scherzingerin zur neuen Schulpräsidentin gewählt. Als einzige Kandidatin hatte sie keinerlei Probleme, das absolute Mehr von 252 Stimmen zu erreichen. 461 Personen hatten Riehmanns Namen auf den Wahlzettel geschrieben.

«Ich habe mich sehr über das super Ergebnis gefreut», sagt sie. Sie bedanke sich für das in sie gesetzte Vertrauen und freue sich auf die Zusammenarbeit mit der Schulbehörde. Das Amt wird Judith Riehmann offiziell am 1. April von ihrer Vorgängerin Catherine Rutishauser übernehmen. Doch werde sie bereits jetzt mit der Einarbeitung anfangen und informell an den Behördensitzungen teilnehmen.

Roland Widmer aus Scherzingen. Bild: PD

Roland Widmer neu in der Behörde

Neben dem Präsidium galt es am Sonntag zudem einen weiteren Sitz in der siebenköpfigen Behörde der Primarschulgemeinde Münsterlingen neu zu besetzen. Vizepräsident Marcel Kuhn wird per Ende Schuljahr sein Amt niederlegen. Für seine Nachfolge hatten sich zwei Kandidaten beworben. Bereits im ersten Wahlgang ist nun klar, anstelle von Marcel Kuhn wird künftig Roland Widmer aus Scherzingen in der Schulvorsteherschaft mitarbeiten. Er erhielt am Sonntag 350 Stimmen und übertraf dabei das absolute Mehr von 260 Stimmen klar. Nicht gewählt wurde Marcel Brand aus Landschlacht. Er erzielte 155 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei beiden Wahlen jeweils bei 34 Prozent.