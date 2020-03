Ernüchterndes Ende für die Kreuzlinger «Sealounge»: Der Wirt bewirbt sich nach 15 Jahren nicht mehr um den Platz am Seeufer

Wie die Stadt Kreuzlingen am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, verzichte Gastronom Dario Fimiani auf eine Bewerbung und werde den saisonalen Restaurant- und Barbetrieb am Seeufer West bereits per Saison 2020 einstellen. Für den Standort sei eine valable Bewerbung bei der Stadt eingegangen. Der Stadtrat werde nach Ablauf des Bewilligungsverfahrens über die künftige Nutzung des Standorts informieren.

Die Stadt Kreuzlingen vergab zudem die Plätze für zwei saisonale Glacestände auf städtischem Gebiet. Die Zusage für den Glacestand beim Kursschiffhafen erhielt die Martin Confiserie Manufaktur AG aus Leimbach. «SommerIce» aus Sommeri darf beim Yachthafen Glace verkaufen. Beide Bewilligungen gelten ab der Saison 2020 bis und mit der Saison 2024.