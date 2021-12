Ermittlungen Egnach: Polizei und Feuerwehr rücken vergebens aus – jetzt kommt es zur Anzeige In der Halle der ehemaligen Verzinkerei in Egnach hat ein Mitarbeiter ein kontrolliertes Feuer entzündet. Das zieht nun unangenehme Folgen mit sich.

Bild: Leserreporterin

Am Dienstagmittag, 30. November, herrschte Aufregung in der Gemeinde Egnach: Passanten meldeten, dass in einer Halle der ehemaligen Verzinkerei Egnach ein Feuer ausgebrochen sei. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten sofort zur ehemaligen Produktionshalle aus, die mittlerweile wieder vermietet ist.

Matthias Graf, Mediensprecher Kantonspolizei Thurgau. Bild: Kapo TG

In der Folge stellte sich heraus, dass das Feuer in der offenstehenden Halle kontrolliert entzündet worden war. Matthias Graf von der Kantonspolizei Thurgau erklärt: «Ein Mitarbeiter hat zur Entsorgung mehrere Paletten angezündet. Er wird bei der Staatsanwaltschaft wegen widerrechtlicher Verbrennung von Abfällen ausserhalb einer Anlage zur Anzeige gebracht.»

Christian Feuz, Feuerwehrkommandant von Egnach, teilte auf Anfrage mit: «Wir werden dem Unternehmen die Kosten in Rechnung stellen.» Zur Summe konnten keine Angaben gemacht werden. (dwa/fra)