Ermatinger Schüler tauschen den Bleistift mit der Hacke Am Freitag haben 1. und 2. Klässler zum internationalen Tag des Waldes im Revier der Bürgergemeinde junge Eichen gepflanzt. Das Forstamt will die Kinder so für die Natur sensibilisieren. Martina Eggenberger Lenz

Revierförster Sebastian Bänteli erklärt den Primarschülern im Pflanzgarten das Wachstum von der Eichel zur Eiche. (Bild: Andrea Stalder)

Am Ende des Vormittags strahlen die Gesichter der Mädchen und Buben mit der Sonne um die Wette. Hoch zufrieden sind sie, die Schüler, mit der Arbeit, die sie geleistet haben. «Ich habe am meisten Bäume gepflanzt», ist sich ein Junge sicher. «Nein, ich!», meint das Gschpänli. Fakt ist, es waren alle Kinder mit grossem Elan dabei an diesem Morgen im Wald. Die Pflanzaktion fand im Rahmen des internationalen Tag des Waldes beim Forsthof Stöcklerhau der Bürgergemeinde Ermatingen statt. Angeregt hatte die Bildungsaktion das Thurgauer Forstamt, umgesetzt hat es Revierförster Sebastian Bänteli mit seinem Team.

Die Eiche löst die Esche ab

Zu Beginn durfte sich jedes Kind im Pflanzgarten seinen eigenen zweijährigen Baum aussuchen. 3000 junge Eichen setzen die Mitarbeiter des Reviers dieses Jahr aus. Knapp 1000 davon auf der Fläche, wo jetzt auch die Klasse von Nadine Bingesser und Andrea Lagler arbeiten darf. Sebastian Bänteli hat die fleissigen Helfer voll im Griff. Wenn er erklärt, machen sie hochkonzentriert mit. Ein Höhepunkt ist natürlich der Einsatz der Hacke, diesem grossen und schweren Werkzeug, mit dessen Hilfe das Loch in den Waldboden gebuddelt werden soll. Dann kommen die feinen Wurzeln der Jungbäume in die Erde. Es wird noch etwas geklopft und gezogen, bis alles gut hält. Schon geht es weiter mit dem nächsten Baum.

Video starten Ermatinger Schüler pflanzen Eichen

Der Revierförster hat Freude daran, wie gut die Kinder mitmachen. «Viele von ihnen gehen kaum je in den Wald mit ihren Eltern. Es ist mir wichtig, ihnen die Natur hier näher zu bringen.» Das Waldstück, das gerade neu aufgeforstet wird, war früher eine Eschen-Fläche. Die Bäume hätten aber einen Pilz gehabt, man habe sie frühzeitig fällen müssen, erklärt Bänteli den Schülern. Da im Revier auf dem Seerücken die Eiche die Leitbaumart ist und man sich von ihr verspricht, dass sie den Klimaveränderungen Stand hält, pflanzt der Revierförster nun diese Art nach.

Endlich mal wieder dreckige Hände

An diesem Morgen mit dabei ist auch Kantonsforstingenieur Daniel Böhi. Das diesjährige Thema «Wald und Bildung» findet er richtig. «Nur was man kennt, kann man schätzen», begründet er. Für die Kinder sei es wichtig, auch mal in den Dreck zu langen. «Viele von ihnen wachsen heute in einer naturfernen Umgebung auf.» Immerhin sind die Primarschüler in Ermatingen nicht ganz unerfahren. Schliesslich gibt es hier ein Waldschulzimmer, das alle regelmässig besuchen. «Wir machen im Waldschulzimmer auch Mathe oder Werken», betont die Verantwortliche und Waldfachfrau Cornelia Schüpbach. Baum gepflanzt, Regenwurm gestreichelt, Froschlaich entdeckt: Die Klasse nimmt aus den zwei Stunden im Wald auf jeden Fall Erinnerungen mit. Und die Lehrerin verspricht, dass man die Jungbäume bald wieder besuchen wird.