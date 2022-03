Ermatinger Der Gropp steht still - «das ist eine wunderbare Notlösung» Am Wochenende haben in Ermatingen Hunderte die traditionelle Groppenfasnacht gefeiert. Wenn auch in einer abgespeckten Version.

Der Höhepunkt und Namensgeber: der Ermatinger Gropp Bild: Michel Canonica

Die Ermatinger bleiben hart am Ball, auch ohne Groppenumzug, der wegen der Pandemie-Unsicherheit erst fürs 2023 wieder planbar sein wird. Obergropp Rico Thurnheer überblickt das Geschehen auf der «Stedi-City» gestern Sonntag und sagt mit zufriedener Mimik: «Sehr gute Stimmung.» Samstag und gestern Sonntag feierten Hunderte ausgelassen auf der Stedi Ermatingen.

Weil der Umzug nicht sein konnte, wurden die Sujets auf der Stedi installiert: Grossartig, mit welcher Hingabe da Einsatz gezeigt wurde. Und man merkte beglückt, dass die Groppmatinger auch in schwierigen Zeiten durchhalten können. Sie wissen, wie man inszeniert: Sie handelten entschlossen zur Freude der vielen Besucher.

42 Bilder 42 Bilder Der Konfetti speiende Saurier war für die Kinder ein besonderer Höhepunkt. Bild: Michel Canonica

Konfetti speiender Saurier erfreut die Kinder

Hingucker mit «stillstehenden» Fasnachtswagen gab es viele: Die Skyline der neuen Stedi- City, das neue Baureglement am Seeufer, welches den Bau von Hochhäusern bis zu 150 Meter Höhe erlauben soll, der Konfetti speiende Saurier, die hart am Ball bleibende und pointensichere Vision Ermatingen 2030, der nun fehlende Badi-Sprungturm, das Adler-Gast-Haus-Grab «Hier ruht», der Gropp, das Mahnmal Stedistein, die Fischerszenerie Gropp, Netzendlich.com und vieles mehr. So kamen die Besucherinnen und Besucher in den Genuss von entlarvendem Humor.

Anna von Ekkesparre-Hausammann, Tochter des verstorbenen Obergropps und Arztes Kurt Hausammann, sagt: «Der Zulauf ist wahnsinnig, obschon angesichts der schwierigen Zeit man nicht so in Feierlaune wäre. Aber die Menschen brauchen Freude.» Auch die Beizenfasnacht lief auf Hochtouren.

Zahlreiche Guggenmusiken erfreuten mit ihren schrägen Klängen. Der Hafenmeister Horst Marquart sieht sich zuständig für das Frühsommerwetter und lobt: «Super, diese Groppenfasnächtler.»

Gropp Urs Helfenberger. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Bis ins kleinste Detail war der Umzugsersatz durchgearbeitet. Gropp Urs Helfenberger sagte:

«Es ist eine Notlösung, aber eine wunderbare Notlösung. Die Groppen dürfen sitzen und die Leute ziehen an uns vorbei.»

Die Groppenzeitung überzeugt mit scharfem Witz

Geradezu ein Wunderwerk an Frechheiten ist die Groppen-Zeitung; sie zu lesen ist ein Genuss. Nicht nur Kenner der Szenerie kommen dabei auf ihre Kosten. Bei der Groppenfasnachtszeitung-Redaktion gibt es Schreibtalente, die sich zwischen scharfer Urteilskraft, grossem Polit-Verstand, grafischer und zeichnerischer Könnerschaft bewegen. Und sie können kritisieren mit scharfem Witz.

Da werden auch Filmpremieren auf der Catwalk-Stedi angekündigt: Pläne in verbotenen Zonen, Luxusliner am Pier, vom CEO zum Underdog, Frauenpower im Wahlbüro, Old-House-Blues bis zum ultimativen Showdown. Übrigens: Der Legende nach entstand die Groppenfasnacht zu Beginn des 15. Jahrhunderts, als sich ein Papst nach Ermatingen rettete und mit dem Fisch Gropp gestärkt wurde. Deshalb darf Ermatingen in der Fastenzeit Fasnacht feiern.