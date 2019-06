Ermatingens Ex-Gemeindepräsident geht nun auf eine Töfftour Mit der Übergabe der Geschäfte an Nachfolger Urs Tobler hat sich Gemeindepräsident Martin Stuber aus dem Rathaus verabschiedet. Nach zwölf Jahren war das für ihn ein emotionaler Moment. Nicole D'Orazio

Der zurückgetretene Gemeindepräsident Martin Stuber hat am Montag die Ermatinger Geschäfte an Urs Tobler übergeben. (Bild: Donato Caspari)

Als er gestern vor dem Rathaus sein Auto auf dem Besucherparkplatz abstellen musste, dämmerte es Martin Stuber langsam. «Es wird mir erst jetzt bewusst, dass meine Amtszeit als Gemeindepräsident von Ermatingen zu Ende ist», sagt er. «Die letzten drei, vier Wochen stand ich noch voll unter Strom. Ich hatte noch viel Arbeit zu erledigen und dachte nicht ans Aufhören.»

Nach zwölf Jahren ist er auf Ende der Legislatur, die am 31. Mai aufhörte, zurückgetreten. Das hatte der 63-Jährige schon lange so geplant und der Öffentlichkeit mitgeteilt. Am Montagmorgen war Stuber dennoch im Ermatinger Rathaus anzutreffen. Um die restlichen Geschäfte an seinen Nachfolger Urs Tobler zu übergeben und um seinen Schlüssel abzugeben.

«Ich glaube wirklich bewusst, dass es vorbei ist, wird es mit erst am Morgen, wenn ich aufstehen kann, wann ich will»

sagt er und lacht. Am meisten vermissen wird er seine Mitarbeiter. «Es wird mir fehlen, mit ihnen einen Kaffee zu trinken und zu schwatzen», meint Stuber. «Es fällt mir schon schwer, die Kollegen zurückzulassen.» Letzten Mittwoch seien alle zusammen Mittagessen gegangen und er sei mit Geschenken überhäuft worden. «Das war ein genialer Abschied und sehr emotional.»

Zustimmung zur Stedi war für ihn der Höhepunkt

Stuber schaut zufrieden auf seine Amtszeit zurück. «Die Gemeinde ist gut aufgestellt. Ich kann sie mit gutem Gewissen übergeben.» Der politische Höhepunkt für ihn sei der Moment gewesen, als an der Gemeindeversammlung im Februar 2018 über 90 Prozent der Anwesenden ihre Zustimmung zur Stedi-Sanierung gegeben hatten. «Das war sehr emotional. Denn diesem Entscheid ging eine gut zehnjährige Planungszeit und viel Arbeit voraus.»

Ein Bild aus alten Zeiten: Martin Stuber bei einem Interview in seinem Büro 2007. (Bild: Susann Basler)

Dass es in all den Jahren auch mal Kritik gab, ist für ihn normal. «Man kann es nie allen recht machen. Das wollte ich auch nie.» Es sei ihm wichtig gewesen, sich treu zu bleiben und sich nicht zu verbieten. Das gebe er auch seinem Nachfolger mit auf den Weg. Apropos Kritik:

«Es ist aber gut, wenn mir jetzt nicht mehr der Grossteil der Fasnachtszeitung gewidmet wird»

sagt er und lacht. Dass ihm vor ein paar Jahren der Goldene Schofseckel verliehen wurde, sei für ihn aber eine grosse Ehre.

Gemeindeautonomie wird beschnitten

In den 28 Jahren als Gemeindeammann- und Präsident – vor Ermatingen war Stuber 16 Jahre in Märstetten tätig – sei die Gemeindeautonomie von Bund und Kanton immer mehr eingeschränkt worden. «Das ist etwas, das mich stört, und weswegen ich nicht ungern aufhöre», sagt Stuber. Schliesslich habe der Föderalismus zur Erfolgsgeschichte der Schweiz beigetragen. Nun werde den Stellen an der Front immer mehr Entscheidungsbefugnis genommen. Zum Beispiel bei der Raumplanung. «Heute sprechen etliche Stellen mit, wie ein Haus auszusehen hat. Das ist schon mühsam.»

In Frühpension möchte Stuber noch nicht gehen. Er bleibt noch im Kantonsrat und ist für Mandate offen. Zum Beispiel hat er das OK-Präsidium für das 150-Jahr-Jubiläum der Jugendmusik Kreuzlingen übernommen. Er freut sich aber, endlich wieder Zeit für seine Hobbys zu haben und Freunde und Kollegen zu treffen.

«Im Sommer wird mein Bruder pensioniert. Dann widmen wir uns seit Ewigkeiten wieder unserer Modelleisenbahn.»

Zuerst geht der Ermatinger aber auf eine Töfftour. «26 Tage durch alle Kantone», erzählt er und strahlt. «Sobald ein längeres Hoch in Sicht ist, geht es los.» Nur er und seine alte Yamaha Virago. «Ich übernachte jeden Tag in einem anderen Kanton und schaue mir sicher den Hauptort an.»

Ein Song über die Stedi

Mehr Zeit möchte er auch wieder mit seiner T-Riverband verbringen, jammen und Konzerte spielen. Stuber singt, spielt Gitarre und Mundharmonika. Und er träumt davon, bei der Stedi-Eröffnung live zu spielen. «Das passende Lied hätte ich», sagt er. Denn er hat einen Song über den Sonnenuntergang auf der Stedi geschrieben.