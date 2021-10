Covid-19 Grünes Licht für den dritten Piks: Wie die Ostschweizer Kantone mit den Booster-Impfungen starten

Seit Dienstag ist auch in der Schweiz der Weg für Booster-Impfungen frei. Die Ostschweizer Kantone setzen dabei wie zu Beginn der Pandemie auf mobile Impfteams in den Alters- und Pflegeheimen. Ab wann die ersten Auffrischungspikse in der Ostschweiz verabreicht werden, ist noch nicht überall klar.